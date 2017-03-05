İstenmeyen evlat

Korkunç olay önceki gün Bursa'da yaşandı. 4 çocuk annesi Neşe Aydın, komşusu Ümit Şimşek'i öldürdü. Genç kadın, "Zorlama ile cinselilişkiye girdik. Bana tecavüzetti. 4. Çocuğumun babasıÜmit olabilir" dedi. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydın tutuklandı. Küçük çocuğa ise DNA testi yapıldı. Alınan kan örnekleri sonrası,Ümit Şahin'den olduğuanlaşıldı. Bunun üzerine eşi Mehmet Aydın, kendi çocuğu sandığı Y.A.'yı kabul etmeyip kayınvalidesine teslim etti. Öte yandan Ümit Şahin'in ailesinin avukatı Akan Demir, "Çocukla kimlik bilgileri ile ilgili hukuki süreç başlatıyoruz" dedi.
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