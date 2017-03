Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Bir gazetecinin, pilotun iadesiyle ilgili sorusu üzerine Canikli, pilotun birkaç kırığı olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Konuyla ilgili hususların gelecek günlerde netleşeceğini kaydeden Canikli, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz an itibarıyla pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek ama şu an olay çok taze. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek. Şu an itibarıyla durum budur."





"İDLİB KIRSALINI VURMAK İÇİN HAVALANDIĞIM SIRADA VURULDUM"

Öte yandan, düşen savaş uçağından paraşütle atlayan pilotun Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.



Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde görüntülenen albay rütbesindeki "Mehmet Sufhan" (56) adlı Suriyeli pilotun omurgasında kırık olduğu, bacakları ve yüzünde yaralar bulunduğu öğrenildi.



Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen pilotun uyuduğu gözlendi.



Pilot Sufhan'ın ifadesinde, uçakla İdlib kırsalını vurmak için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylediği kaydedildi.



Pilotun paraşütle atladıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüdüğü öğrenildi.