Yol Durumu
  1. ABD’nin oyuncağı
  2. Engelsiz sevgi

Fotoşok

Fotoşok
İngiliz futbol takımı Chelsea'nin kaptanı , eşi Toni ile kayak için Fransız Alpleri'ne gitti. Eğlenceli vakit geçiren çift, tatilden kareleri de Instagram hesaplarından paylaştı. Fotoğrafları gören hırsızlar, Terry'nin İngiltere'deki milyon dolarlık malikanesine girdi. Evi soyup soğana çevirdi. Yakınlarından hırsızlık haberini alan çift büyük bir şok yaşadı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar