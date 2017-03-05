Esenyurt'taki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Akçaburgaz Mahallesi 117. Sokak'taki kapı ve banyo malzemeleri üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Esenyurt, Şişli, Sarıyer, İstinye, Bakırköy, Beylikdüzü ve Avcılar'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının yayılmasını engellemek için tedbir alan ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, polis ve zabıta ekipleri, fabrikanın bulunduğu yolu trafiğe kapattı.

Bölgede ayrıca önlem amaçlı ambulans bekletiliyor.