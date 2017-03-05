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Esad’a selam

Esad’a selam
Sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile 'tan temizleyen Türkiye, şimdi bir diğer terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'yi Menbic'ten çıkarmaya hazırlandı. Ani bir manevrayla Menbic'in batısındaki köyleri Esad rejimine devreden YPG, Suriye ordusunun arkasına saklandı. Ancak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Menbic yolunda karşısına çıkan katil Esad rejiminin askerlerini de etkisiz hale getirdi. Çatışmada dört Suriye hava kuvvetleri mensubu esir alındı. ÖSO güçleri, askerlerin yerde yatarken çekilmiş görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu arada ÖSO, Türkiye sınırı yakınlarında rejime ait bir savaş uçağını düşürmeyi başardı.
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