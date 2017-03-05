Esad’a selam

Sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile El Bab'ı DEAŞ'tan temizleyen Türkiye, şimdi bir diğer terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi Menbic'ten çıkarmaya hazırlandı. Ani bir manevrayla Menbic'in batısındaki köyleri Esad rejimine devreden YPG, Suriye ordusunun arkasına saklandı. Ancak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)güçleri Menbic yolunda karşısına çıkankatil Esad rejiminin askerlerini deetkisiz hale getirdi. Çatışmada dörtSuriye hava kuvvetleri mensubu esiralındı. ÖSO güçleri, askerlerin yerdeyatarken çekilmiş görüntülerini sosyalmedya üzerinden paylaştı. Bu arada ÖSO, Türkiye sınırı yakınlarında rejime ait bir savaş uçağını düşürmeyi başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.