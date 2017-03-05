Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz

Kadın ve Demokrasi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bize demokrasi dersi vereceksiniz, gelince orada Türk Bakanı konuşturmayacaksınız. Hollanda da aynı şeyi yaptı, belki diğerleri de gelecek. Fikre, düşünceye saygı bileceksiniz. Bunları uluslararası toplu olarak dile getireceğiz. Dünyaya rezil rüsva edeceğiz" dedi.



Kadınların ve gençlerin içinde olmadığı demokrasi sürdürülemez. Dünyada kadın hakları konusunda en iddialı sözleri söyleyen ülkelerin geçmişlerine bakın. Hepsi bu konuda karanlık bir geçmişe sahip.



"MODERN KÖLECİLİK YAPIYORLAR"

Dün kadını insan yerine koymayanlar bugün yine kadınları farklı bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Modern kölecilik yapıyorlar.



Bizim kadınlarımızın haklarını korumak için model almaya, kopya çekmeye ihtiyacımız yoktur. İnsan hakları açısından baktığımızda kadın meselesinde bizim tarihimizde çok daha fazla kural ve uygulama vardır. İnancımızda kadın çok müstesna bir yere sahiptir. Erkekle eşittir demiyorum, çok daha ötesidir. Vatanı bile baba vatan değil, ana vatan olarak ifade eden bir gelenekten başka türlü bir davranış beklenebilir mi?"



"KADININ İÇİNDE OLMADIĞI DEMOKRASİ SÜRDÜRÜLEMEZ"

Kadınların, gençlerin içinde olmadığı bir demokrasi sadece eksik değil, aynı zamanda sürdürülemez. Kendi kişisel hikayemdeki başarımın sırrını, kadınları siyasetle buluşturmak diyebilirim. Gençleri siyasetle buluşturmadır derim.

"KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR"

Bizim kadınlarımızın haklarını, hukuklarını korumak için model almaya, kopya çekmeye ihtiyacımız yoktur. Medeniyetimizde ve kültürümüzde kadın haklarını istediğimiz istikametten geliştirmeye yönelik örnek mevcuttur. Birileri kadına yönelik şiddeti ve bir takım ifadeleri örnekleri öne çıkarıyorlar. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Öte yandan insan hakları zaviyesinden baktığımızda, bizim tarihimizde olumlu manada çok daha fazla kural vardır. Bunları asla gündeme getirmezler. Sıkıntıları bu konu üzerinden milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne saldırmaktır. İnsan doğrudan ve yanlıştan birini kendi iradesiyle seçme özgürlüyle yaratılmıştır.

"ANNELERİNİZİN AYAKLARININ ALTINI ÖPÜN"

Kadın erkekle eşit değildir demiyorum. Çok daha ötesidir. Vatanı bile, baba vatan değil, ana vatan olarak ifade eden gelenekten başka bir davranış beklenebilir mi? Kadın aileden başlayarak toplumsal hayatın her yerinde söz sahibidir. Dinimiz cenneti annelerin ayakların altına koydu. Onun için çocuklara tavsiyem, anneleriniz ayaklarının altını öpün, orada cenneti koklayın. Üç beş psikopatın yanlışı ne bizi, ne inancımızı ne geleneğimizi temsil eder. Bunlara hak ettikleri cezayı vermek devletin, üzerlerinde toplumsal baskı kurmak milletin işidir. Mesele önce zihniyet meseledir. Siz ne kadar yaptırım getirirseniz getirin, facialar yaşanacaktır.

TERÖRİSTLER "HAYIR" DİYOR

Terörist başları 16 Nisan'da oyumuz "hayır" diyor. 16 Nisan'da "hayır" oyu vermekle o değirmene su taşıyacaksak ülkemizin halinin ne olacağını düşünün. Biz "evet" demekle 18 yaşındaki gençlerimizi yönetimde söz sahibi yapacağız. Bu ülkenin kadınları da 18 yaşında parlementoda da söz sahibi olacak. Biz gençliğimize inanıyoruz. Biz kadınımıza güveniyoruz.

BARIŞIN SİMGESİ 'EVET'TİR

Barışın simgesi nedir? Evettir. Barış 'hayır'dan geçmez. İnşallah inanıyorum ki hep birlikte el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz."

BELKİ BİRİLERİ BU SÖYLEDİKLERİME KIZACAK AMA...

15 Temmuz gecesi vatan için şehit olanlar evetçiydi. Onlar evet diyerek şehit oldular. Karşılarında hayırcılar vardı. F-16'lar ile millete bomba yağdıranlar bugünün hayır'cılarıdır. Bu söylediklerime birileri belki kızacak ama biz doğruları söylemekle mükellefiz.



ALMANYA'YA TEPKİ: DÜNYAYA REZİL RÜSVA EDECEĞİZ

Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bize demokrasi dersi vereceksiniz, gelince orada Türk Bakanı konuşturmayacaksınız. Hollanda da aynı şeyi yaptı, belki diğerleri de gelecek. Fikre, düşünceye saygı bileceksiniz. Bunları uluslararası toplu olarak dile getireceğiz. Dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.