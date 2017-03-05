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Çamlıca Camii'nde inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Çamlıca'da yapımına devam edilen 'ni ziyaret etti.

Erdoğan Çamlıca Camiinde inceleme yaptı
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca'da yapımına devam edilen 'ne geldi. Burada bir süre inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, camideki son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Erdoğan'ın incelemeleri sürüyor.
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  • 05 Mart 2017, Pazar 12:05
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