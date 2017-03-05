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Engelsiz sevgi

Doğuştan işitme engelli Faruk bebek, koruyucu ailesi sayesinde yeniden hayata tutundu. Artık duyuyor, hatta ‘Baba’ bile diyor...

Engelsiz sevgi
Isparta'da doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen 13 aylık Faruk bebek, koruyucu ailesinin çabalarıyla duymaya ve konuşmaya başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde işitme engelli bebeklere eğitim veren Sinan T. Arslan, minik Faruk'a önce devlet desteği ve yardımlarla biyonik kulaklık aldı. Minik bebeği konuşması için eğitim merkezlerine götürdü. Konuşmaya ve duymaya başlayan Faruk'un ilk sözü 'baba' oldu. Büyük bir sevinç yaşadıklarını belirten Arslan şunları söyledi: "Faruk'un ilk sesi duyduğu an bizim için müthişti. Hepimiz çok heyecanlandık. Kelimelerle ifade edilemez. Babadan sonra mama da demeye başladı." Türkiye'nin küçük yaşta implant kulak kullanan ilk bebeğinin şu anda diş hekimliği öğrencisi olduğunu söyleyen Arslan, Faruk'u en iyi şekilde yetişebilmesi için yönlendireceklerini sözlerine ekledi.
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