Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı Halep'in El Bab ilçesinde yeni bir hayatın hazırlıkları yapılıyor.

ÖSO'nun bomba imha uzmanları ile sivil savunma ekipleri, DEAŞ'ın yerleştirdiği mayın ve bomba düzeneklerini temizlemeye devam ediyor. Patlayıcılardan temizlenen bölgelere gelen Suriyelilerden bir kısmı iş yerlerini açarken bir kısmı da yıkılan evlerini onarmaya çalışıyor.

DEAŞ'ın bombalı saldırıları nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı veya hasar gördüğü ilçede sokak ve caddeler molozlardan temizleniyor. Savaşın izlerinin silinip hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Bab sokaklarında oyun oynayan çocukların sesleri dikkati çekiyor.

"EKMEK SORUNU ÇÖZÜLÜRSE BURAYA CİDDİ DÖNÜŞLER OLACAK"

AA muhabirine konuşan Bab sakinleri, ilçede hayatın normale dönmeye başladığını, fırınların da açılması halinde dönüşlerin büyük ölçüde artacağını söyledi.

Hüseyin el-Ömer isimli Suriyeli, "Halk yavaş yavaş Bab'a dönmeye başladı. İlçede hayat normale dönüyor. Fırınların kapalı olması nedeniyle Bab'da ekmek sıkıntısı yaşıyoruz. Ekmek sorunu çözülürse buraya ciddi dönüşler olacak." dedi.

"İNSANLAR EVLERİNE YAVAŞ YAVAŞ DÖNMEYE BAŞLADI"

Cuma Karkanaz isimli bir diğer Suriyeli ise "Allah'a şükür burada her geçen gün hayat normale dönüyor. Ben de mazot dükkanımı açtım. Diğer Suriyeliler de iş yerlerini açtı. Durumlar iyiye gidiyor. İnsanlar da evlerine yavaş yavaş dönmeye başladı." diye konuştu.

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, Aralık 2016 başında Bab'a yönelmişti. 23 Şubat'ta Bab'ı DEAŞ'tan kurtaran ÖSO birlikleri, aynı gün ilçenin Kabasin beldesi ile Bizza köyünü de örgütten geri almıştı.