Yol Durumu
  1. Tüp inek!
  2. Patates hat Adil Öksüz

ci yarbay ’yü kabul etti

Darbeci yarbay FETÖ’yü kabul etti
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eski emir subayı Yarbay Gökhan Eski yıllarca örgüt tarafından eğitildiğini ve FETÖ için çalıştığını itiraf etti. İfadesinde Akar'ı nasıl dinlediğini de bir bir anlattı. Eski, "Levent Türkkan (Akar'ın darbeden sonra tutuklanan emir subayı), radyo dediğimiz dinleme cihazlarıyla rutin olarak Genelkurmay Başkanı'nın odasındaki konuşmaları kaydediyordu" dedi
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar