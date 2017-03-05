Darbeci yarbay FETÖ’yü kabul etti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eski emir subayı Yarbay Gökhan Eski yıllarca örgüt tarafından eğitildiğini ve FETÖ için çalıştığını itiraf etti. İfadesinde Akar'ı nasıl dinlediğini de bir bir anlattı. Eski, "Levent Türkkan (Akar'ın darbeden sonra tutuklanan emir subayı), radyo dediğimiz dinleme cihazlarıyla rutin olarak Genelkurmay Başkanı'nın odasındaki konuşmaları kaydediyordu" dedi