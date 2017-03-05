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Daimi

İzmir’e 14 yıl önce tatile gelen İskoç David ve Türk eşi Özlem Grimason’un 2.5 yaşındaki oğulları, maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. Katili Daimi Akyüz cezaevine gönderildi. Yakın zamanda tahliye edildi. Düğününde ise koğuş arkadaşı tarafından öldürüldü!

Daimi cinayet
14 yıl önce küçük bir çocuğun canına kıyan Daimi Akyüz, ceza evinden çıktı. Evlenmek için düğün hazırlıkları yaptı. Ancak koğuş arkadaşı da onun canını aldı. Hafızalardan silinmeyecek olay, 7 Temmuz 2003'te İzmir Foça'da yaşandı. İskoç baba David Grimason Türk eşi Özlem Eşsizhan, tatile geldikleri kentte, bir kafede otururken, silahlı kavga çıktı. Telefon satıcısı Daimi Akyüz, önce Ali Bektaş'ı öldürdü. Seken bir kurşun da bebek arabasında uyuyan çiftin 2.5 yaşındaki çocukları Alistair'i öldürdü. 36 yıl cezasına çarptırılan Akyüz, bir süre önce tahliye oldu. Önceki gece de Aliağa İlçesi'ndeki bir restoranda üçüncü evliliği için düğün yapıyordu. Hava almak için dışarıya çıktığı sırada, cezaevinden koğuş arkadaşı olan ancak aralarında husumet bulunan Erdal T.'nin (35) silahlı saldırısına uğradı. 46 yaşındaki Akyüz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'YATAKTA ÖLMEDİ İLAHİ ADALET'
Yıllarca Akyüz'ün en ağır cezayı alması için mücadele eden Alistair'in avukat dedesi Tuncer Eşsizhan, "Daimi Akyüz ailemizi yıktı. Damadım bir çocuk daha istedi ancak kızım aynı acıyı bir daha yaşamamak için bir daha anne olmadı. Daimi Akyüz'e o dönem 56 yıl gibi rekor bir ceza verilmişti. Ancak o dönemki infaz kanunlarıyla bu ceza 36 yıla düştü. Bu cezanın da üçte birini yattı. Keşke 30 yıl cezaevinde özgürlüğü olmadan yaşasaydı. Su testisi su yolunda kırıldı. Yatakta ölmedi. İlahi adalet" dedi.

56 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
14 yıl önce Ali Bektaş ile Alistair'i öldüren için 56 yıl hapis cazası istenmişti. Dönemin infaz kanunlarıyla cezası 36 yıla düşürülen Aksüz, 12 yıl tutuklu kaldı.

CEYHAN TORLAK
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