Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Kadın ve Demokrasi Buluşması"nın ardından, burada bulunan TBF binasına geçti.

TBF'nin, Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından karşılanan Erdoğan, ziyaretinde federasyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.