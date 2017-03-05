Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Kadın ve Demokrasi Buluşması"nın ardından, burada bulunan TBF binasına geçti.
TBF'nin, Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından karşılanan Erdoğan, ziyaretinde federasyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.