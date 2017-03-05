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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonunu () ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan TBFye ziyaret

Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Kadın ve Demokrasi Buluşması"nın ardından, burada bulunan binasına geçti.

TBF'nin, başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından karşılanan Erdoğan, ziyaretinde federasyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
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  • 05 Mart 2017, Pazar 20:36
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