Bozdağ: Türkiye aleyhinde algı operasyonu yapıyorlar

"PKK'YI VE FETÖ'YÜ HİMAYE EDİYORLAR"
Çok net söylüyorum Türkiye aleyhine çalışan herkes maalesef himaye ediliyor. PKK'nın FETÖ'nün teröristleri, darbe yapan alçaklar ne kadar Türk milleti ve devleti aleyhine çalışan varsa orada himaye ediliyorlar. Bunu şu nedenle anlattım. Oralarda referandum sürecinin nasıl algılandığını da yakından gördük.
"ULUSLARARASI ÖRGÜTLER TÜRKİYE ALEYHİNE RAPOR YAYINLAYACAK"
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu milletin varlığı bekası ve devletimizin daima huzur, güvende ve güçlü olması için ne kadar önemli olduğuna sizler gibi yürekten inanıyorum. Ama orada gördüm ki Almanya'da başkası da bu referandumdan hayır çıkmasını istiyorlar. Bir milletin lehine olumlu bir karar çıkmasın diye algı operasyonları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde pek çok uluslararası örgüt Türkiye'nin ve bu sistemin aleyhine raporlar yayınlayacak görüşler açıklayacaklar" dedi.
"MİLLETİN İRADESİNİ ENGELLEYENLERE EVETLERLE EN BÜYÜK CEVAP VERİLECEK"
Bozdağ, "Herkes Türkiye'nin menfaatini düşünmeye başladı. Türk milletinin lehine düşünmeye başladı. Ben de o zaman diyorum ki ey Almanya ey Avrupa birliği ülkeleri siz Türkiye'nin menfaatini o kadar düşünüyorsanız o zaman şu PKK'lı teröristleri bize bir verin ki menfaatimizi düşündüğünüze inanalım. FETÖ'cü teröristleri bize verin Türkiye'nin menfaatini düşündüğünüzü görelim. Hem Brüksel'de hem de Strasbourg'da terör örgütleri stant açmış orada duruyor, kapatılmıyor ama referandum söz konusu olunca Türk milletinin çıkarları bunların aklına düşüyor.
"BUNLAR İSTİKRARSIZ BİR TÜRKİYE İSTİYOR"
Bunların aklına düşen şey zayıf Türkiye'dir. İstikrarsız Türkiye'dir. Yönetilemez bir Türkiye'dir. Avrupa'ya IMF'ye dilenci bir Türkiye'dir. Onun için de sistem değişikliğini istemiyorlar. Onun için diyorum ki buradan bütün Türkiye'nin hayrına düşündüğünü söyleyip onun için Türk milletine hayır propagandası değişik algılarla yapan milletin iradesini engelleyenlere çalışanlara evetlerle büyük bir cevabı hep beraber vereceğiz. Yozgat inşallah evet diyecek. Türkiye evet diyerek bütün bunlara en büyük cevabı vermeye hazır mı? Merkel duymadı hazır mıyız? Eminim duymuştur, sandıkları evetlerle doldurduğunuzda onlar bir kez daha duyacaklar duymazlarsa oyların gücü ile kulakları patlayacak" şeklinde konuştu.
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