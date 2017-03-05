Bozdağ: O belediye teröristlerin yoğun baskısı altında

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta katıldığı programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın, Almanya programını iptal etmesini nasıl değerlendirildiği sorusuna Bozdağ, Baykal'ın iptal gerekçesini tam bilmediğini belirtti.

"Türkiye Adalet Bakanlığına yapılan haksız ve keyfi uygulamaya karşı bir tutumsa takdire şayan bir tutumdur" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Şu anda Almanya ve başka ülkelerde referandum sürecinde 'hayır' çalışması yapanlara dönük herhangi bir kısıt söz konusu değildir. Bildiğiniz gibi daha önce CHP'li bazı milletvekilleri ile HDP'li milletvekilleri birlikte programlar da yaptılar, şu anda değişik yerlerde 'hayır' etkinlikleri yapılıyor ve bundan herhangi birinde bugüne kadar yaşanmış bir engelleme söz konusu değildir. Sayın Baykal'ın programına da bir engelleme söz konusu değildi ama buna rağmen Sayın Baykal'ın iptal etmiş olmasını ben önemsiyorum."

"TOPLANTIMI İPTAL EDEN BELEDİYE, TERÖRİSTLERİN YOĞUN BASKISI ALTINDA"

Bozdağ, bir gazetecinin, "Almanya, halk oylamasından 'hayır' sonucu çıkmasını mı istiyor" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim Almanya'da gördüğüm şey şu; 'evet'e dönük çalışmalara büyük engellemeler çıkarılıyor ve çalışma yaptırılmıyor. Yani düşünün, ben Türkiye'nin Adalet Bakanı olarak Türk toplumunun yaptığı bir organizasyona katılamıyorum, orada hitap edemiyorum, 'evet' lehine propaganda yapamıyorum, konuşamıyorum. Başka bakanlar için de aynı şey söz konusu. Hemen ertesi gün Gaggenau'da bir bomba ihbarı... Tamamen senaryo bir yapı gibi. Oradaki Türk toplumunun bir de benim toplantımı organize edenlerin hiç birinin hayatında şiddetle terörle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Aksine teröristleri himaye eden Alman hükümetidir. Benim toplantımı iptal eden belediye, teröristlerin yoğun baskısı altındadır ve orada PKK'lı teröristler, Fetullahçı terör örgütü, DHKP-C terör örgütü hep beraber oradalar ve orada faaliyetlerini düzgünce yapıyorlar. Sanki Türk Bakanı izin vermemiş de oraya bomba konulmuş gibi bir ahlaksızca algı operasyonu yapılıyor orada ve bunu da şiddetle kınıyorum. Biz teröre karşıyız, teröristlere karşıyız, terörizme karşıyız, terör örgütlerine karşıyız. Bunları himaye eden biri varsa, kanatları altında saklayan biri varsa o Almanya'dır. Çok açık ortada. Ondan sonra da kalkıp Türk toplumunu suçlayan böyle bir şey yapıyor. Yani o ihbarı kimler yaptı, Alman istihbaratı mı yoksa Almanya'nın himayesinde olan terör örgütlerine yaptırıp Türk toplumunu suçlamak için bir algı operasyonu mu yapıldı, onu herkesin değerlendirmesi lazım. Ben burada Tük toplumunu karalamak için teröristleri himaye eden bir yapının algı operasyonu yaptığını düşünüyorum."