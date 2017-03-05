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Baykal kumpasa gelmedi

Baykal kumpasa gelmedi
CHP'nin eski genel başkanı , Almanya'nın Filderstadt kentinde yapacağı "referandumda hayır" konulu toplantıya katılmaktan vazgeçti. Bakan Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekci'nin programlarına izin verilmemesi üzerine Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal'ın Almanya'daki programını iptal ettiğini açıkladı. Baykal'ın bu kararı, "İç siyasette malzeme yapılır" düşüncesiyle aldığı öne sürüldü.
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