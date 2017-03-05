Bakan Çelik'ten Avusturya Başbakanı'na tepki

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Christian Kern'in, bir gazetede yer alan, Türk politikacıların Avrupa'da miting yapmasını engellemek için AB'ye ortak hareket etme çağrısı yapan ifadelerine sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Bakan Çelik, mesajında, "Avusturya Başbakanı, bazı AB ülkelerinde son günlerdeki demokrasi ve temel özgürlükler karşıtı engellemelerin AB çapında olmasını önermiş. Vatandaşlarımızla bir araya gelmemizi engellemek için AB'yi kullanmayı önermek, ifade ve toplanma özgürlüğü ihlalinde yeni bir aşama. Bireysel Türkiye karşıtlıklarını Avrupa çapında yaymak isteyince en temel değerleri çiğnemekten çekinmiyorlar." ifadelerini kullandı.

"TEMEL DEĞERLERE SALDIRILARIN, HÜKÜMETLERDEN GELMESİ ÇOK TEHLİKELİDİR"

Türkiye gibi büyük bir ülkenin bazı ülkelerin iç siyasetinde önemli yer tutabileceğini, ancak iç siyasi çekişmelerin de bir seviyesi olması gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Avusturya gibi bazı ülkelerde temel değerlere saygının seviyesi ne kadar düşerse düşsün, biz temel değerleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Avusturya hükümetinin, Avrupa'daki ırkçı hareketlerle aynı dili kullanması son derece yanlıştır. Temel değerlere aykırıdır. Temel değerlere saldırıların, Avusturya'da olduğu gibi hükümetlerden gelmesi çok tehlikelidir."

