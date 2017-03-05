Avrupa’nın terör bakanı

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Belçika Flaman Milliyetçi Cephe (N-VA) Federal Hükümeti'ne bakan seçilen PKK'lı Zuhal Demir, Flaman TV haber kanalında, PKK'ya terör örgütü diyemedi. Demir, PKK'nın terör örgütü olduğunu söylemeyerek, kendisine yöneltilen sorulara kaçamak cevaplar verdi. Flaman TV haber kanalında, kendisine yöneltilen sorulara karşılık Zuhal Demir, PKK'nın toplantılarında çekilmiş fotoğraflarına rağmen "Hakkımda haksız ithamlar var. Benim PKK ile yakından ve uzaktan ilgim yok" dedi.
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