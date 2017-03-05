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Anne ben ölüyorum

Anne ben ölüyorum
Konya'da dün bir grup, çorbacıya ateş açtı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Derviş Çoban kolundan, çalışanlardan Muhammet Uyar ise boynundan yaralandı. Uyar, yerde yatarken annesini arayarak, "Anne ben ölüyorum, hakkını helal et" dedi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin peşine düştü.
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