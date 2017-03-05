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'dan Çavuşoğlu'na telefon

Almanyadan Çavuşoğluna telefon

, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşme talebi Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ DE ARAMIŞTI
Gabriel geçtiğimiz cuma günü de Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da vatandaşlarla yapacakları toplantıya izin verilemesi nedeniyle Türkiye ile Almanya arasında baş gösteren krizi görüşmüştü.

İki bakan ilk telefon görüşmesinde 8 Mart günü Berlin'de yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalmıştı.
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  • 05 Mart 2017, Pazar 22:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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nedeni yücelse uzak dursunlar fetocularsa o zaman konusalim söyleyin kesin sonuc alirsiniz ya evet yada hayir sizde ya incirlik yada

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 05.03.2017 22:56
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