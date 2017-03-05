Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşme talebi Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ DE ARAMIŞTI

Gabriel geçtiğimiz cuma günü de Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da vatandaşlarla yapacakları toplantıya izin verilemesi nedeniyle Türkiye ile Almanya arasında baş gösteren krizi görüşmüştü.

İki bakan ilk telefon görüşmesinde 8 Mart günü Berlin'de yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalmıştı.