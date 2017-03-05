Almanya o ajanı saklamış

Türkiye'de tutuklu olan Die Welt Gazetesi temsilcisi Alman ajanı İlker Deniz Yücel'in bir ay boyunca saklandığı yer, İstanbul Sarıyer'e bağlı Tarabya'da bulunan ve Alman Başkonsolosluğu'na ait olan Alman Kültür Konağı çıktı.







O dönem Türk polisi tarafından her yerde aranan Yücel, 25 Aralık 2016 ile 13 Şubat 2017 tarihleri arasında Alman Büyükelçiliği tarafından saklanmış; Almanlar, Türk yetkililerin ısrarı üzerine Yücel'i polise teslim etmek zorunda kalmıştı. SABAH, Alman ajanın saklandığı Alman Başkonsolosluğu'na ait o konağı görüntüledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yücel için özetle "Bir ay bu kişi, PKK'nın bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğu'nda saklanmıştır. 'Bunu bize teslim edin, yargılansın' dediğimizde de vermemişlerdir. Sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı" demişti. Yücel de terör örgütü PKK'yı legalleştirmeye çalıştığı ve ayrımcılığı körükleyici nitelikte yazılar yazdığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı.



