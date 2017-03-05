Akın Öztürk ile ‘Menfez paşası’ kanka çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırladığı 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesinde elebaşı Fetullah Gülen'den alınan onayın ardından darbe toplantılarına başlandığına ve alınan kararlara yer verildi. İddianamede, örgütün mahrem imamlarından şüpheli Ali Irmak'ın şüpheli Ramazan C.'den 10 adet "patates" cep telefonu hattı aldığı ve bu hatları cuntacıların birbirleriyle irtibat kurmaları için dağıttığı belirtildi.



14-15-16 Temmuz tarihlerinde aktif olan bu hatları Özel Kuvvetler'de kurmay albaylar Osman Kılıç, Murat Korkmaz, Harun Olgun, Ümit Bak, Fırat Alakuş, Şükrü Seymen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri olarak görev yapan Ali Yazıcı ile Tuğamiraller Sinan Sürer, Ömer Faruk Harmancık'ın kullandığı tespit edildi. Bu hatların telefon bayii sahibi Ramazan C.'nin kardeşi üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Ramazan C. hakkında soruşturma başlatıldı.

BİR NUMARA İLE KANKA ÇIKTILAR

İddianameye, Akın Öztürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer alan 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu ile ilişkisini ortaya koyan bir tanık ifadesi de girdi.



Mart 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir 2. Ana Jet Üssü'nde onbaşı rütbesi ile vatani görevini yapan Furkan S.'nin ifadesi özetle şöyle:



"Zekeriya Kuzu Üs Karargâh Astsubayı'ydı. Mart 2015 yılı içinde 2 asker aralarında münakaşa etti. Akabinde biri diğerini silahla öldürdü. Olayı araştırmak için ertesi gün Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk üsse geldi. Odadakilere hitaben 'Kuzu nerede, gelmişken onu da göreyim' dedi. Mayıs 2015'te üste 104. yıl hava gösterisi vardı.



ERDOĞAN HAKKINDA ALÇAKÇA İFADELER

Gösteri sırasında Öztürk'ü, üs içerisinde koruma görevi Kuzu'ya verildi. Ben komutan postası olarak görev yapıyordum. Öztürk, Kuzu'ya hitaben 'Ooo, kuzu nasılsın?' dedi. 2015 yılı YAŞ kararları açıklandığında Kuzu, Öztürk görevden alınıp, yerine Abidin Ünal geldiğinde, 'Tayyip sonunu gördü, korktu vatan millet sevdalısı Akın Paşa'nın ipini çekti' dedi." (Habertürk)