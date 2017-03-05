ABD’nin oyuncağı

15 Temmuz’u aylar önce bilen ABD’li ekonomist William Engdahl, Almanya ve Türkiye arasında yaşanan gerginliği Yaz-Boz’a değerlendirdi: Almanya, ABD’de CIA’nın oyuncağı olmuş durumda. CIA’nın şantajı ile onlara kollarını açtı. Türkiye bunu fark edince, ülkenize saldırmaya başladı
15 Temmuz'dan aylar önce "CIA, Gülen üzerinden Türkiye'de darbe yapacak" diyen ABD'li gazeteci, ekonomist William Engdahl, aHaber'inezber bozan programı Yaz-Boz'a konuştu.Rockefeller ve Rotschild gibi ailelerinyaptığı küresel para operasyonları veCIA'nın illegal faaliyetleri konusunda uzman olan Engdahl, son dönemde zirveye çıkan Türkiye-Almanya gerginliğini değerlendirdi. İşte Engdahl'ın çarpıcı açıklamaları: Almanya ABD'deki bir grubun oyuncağı olmuş durumda... Basit bir biçimde anlatacak olursak Almanya şu anda bir karmaşa içerisinde... Angela Merkel, 2015 yılından bu yana ulusunu ne yöne yönlendireceğini bilemiyor. CIA'nın şantaji ya da başka herhangi bir sebeple ABD'ye kollarını açtı ve dünyanin herhangi bir yerinden gelecek mültecilerin Almanya'da hoş karşılandığını söyledi. Bu bir NATO operasyonuydu.
TÜRKİYE BU OYUNA GELMİYOR
Avrupa'daki tüm bu mülteci krizi olayları aynı zamanda bir Vatikan operasyonuydu... Roma'daki Papa çok şeytani güdülerle bu işin arkasında yer alıyor. Bu, ulusal kimlik ve ulusal kültürlerin yok edilmesi için gerçekleştirilen çok büyük bir operasyondur. Türkiye bu oyunu gördü ve Almanya'ya istediğini vermiyor. Almanya da bunun için Türkiye'ye saldırmaya başladı. Türkiye'nin bu oyuna dahil olmaması Merkel'i ve Merkel'in arkasındaki Amerikan fraksiyonunu oldukça üzüyor. Bunun sonucu olarak da bazı olaylar meydana gelmekte... Örneğin Türk Adalet Bakanı'nın küçük bir Alman köyünde konuşma yapmasına izin verilmemekte... Çünkü Almanya'nın onu dinlemeye ne kadar insanın geleceği hakkında hiçbir fikri yok. Kendilerini bu konuda riske atmak istemiyorlar. Türkiye'ye karşı tüm bu küçük düşürücü, aşağılayıcı hareketler yapılıyor. Çünkü Türk hükümeti, Almanya'nin oynadığı ve Türkiye'nin de oynamasını istediği oyunların hiçbirini oynamıyor.
KARAR TAMAMEN SİYASİ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da katılacakları toplantıların iptal kararını yerel yönetimlerin verdiğini, bu yetkinin onlarda olduğunu açıkladı, belediyeler isyan etti. Rheinische Post gazetesine konuşan Alman Belediyeler Birliği Başkanı Eva Lohse, asıl sorunun Türk politikacıların hangi çerçevede Almanya'da miting yapacakları sorusu olduğunu belirterek "Sorun ancak dış politika ve diplomasi ile çözülebilir. Bu sorun belediyelerin üzerine yıkılmamalı" ifadelerini kullandı.
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Merkel SEN BIR BAYAN FETÖ sün Biz TÜRKLER herkesin hakkindan geliriz seninde hakindan gelecegiz bekle sanada sira gelecek suratinda sadece bir biyik yok
CIA ve Mossad Ajani kod adi Erika Dün yorumlarda daha aciklamali yazdim
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