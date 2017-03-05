70’lik wushucu

Birçok genç bilgisayar başında vakit öldürüp, hızla şişmanlarken; Manisa'dayaşayan 70 yaşındakiAyşe Eriş, spor yapmanınyaşı olmadığını gözlerönüne serdi. Antrenman için spor salonuna getirdiği torunlarına özenen Ayşe nine lisanlı wushu sporcusu olmayı başararak, adeta gençlere taş çıkarttı. Şehzadeler İlçesi'nde oturan Ayşe Eriş, ikiztorunları Berkayve Berat Korkmazsayesinde sporabaşladı. Çin savunma sporu olan wushuya başlamasıyla birlikte şeker ve tansiyonhaplarını kullanmayıbıraktığını, sağlığının düzeldiğini söyleyen Ayşe nine, bacaklarındakiağrının da yaptığıhareketler nedeniylegeçtiğini belirtti. Yaşıtlarına doktora gitmek yerine spora yaparak sağlığa kavuşmaları çağrısında bulunan Ayşe Eriş, şöyle konuştu:
HERKES ŞAŞIRIYOR
"Her gün düzenli olarak getirdiğim torunlarım ile birlikte burada spor yapmaya başladım. Lisansım da çıktı. Bu yıl kaçırdım fakat önümüzdeki yıl şampiyonalara katılacağım. Spordailerlemek ve madalyakazanmak istiyorum.İnşallah Türkiyeşampiyonu olacağım. Komşularım, akrabalarım şaşkın bir şekilde yaptığım sporu merak ediyor. Beni spor yaparken görenler, 'Bu yaşta nasıl sporyapıyorsun?' diye soruyor, imreniyor."
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