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70’lik cu

Torunlarına özenen Ayşe nine, 70 yaşında lisanslı sporcusu oldu. Vurduğunu deviren yaşlı kadın, Türkiye şampiyonluğuna gözünü dikti

70’lik wushucu
Birçok genç bilgisayar başında vakit öldürüp, hızla şişmanlarken; Manisa'da yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Eriş, spor yapmanın yaşı olmadığını gözler önüne serdi. Antrenman için spor salonuna getirdiği torunlarına özenen Ayşe nine lisanlı sporcusu olmayı başararak, adeta gençlere taş çıkarttı. Şehzadeler İlçesi'nde oturan , ikiz torunları Berkay ve Berat Korkmaz sayesinde spora başladı. Çin savunma sporu olan wushuya başlamasıyla birlikte şeker ve tansiyon haplarını kullanmayı bıraktığını, sağlığının düzeldiğini söyleyen Ayşe nine, bacaklarındaki ağrının da yaptığı hareketler nedeniyle geçtiğini belirtti. Yaşıtlarına doktora gitmek yerine spora yaparak sağlığa kavuşmaları çağrısında bulunan Ayşe Eriş, şöyle konuştu:

HERKES ŞAŞIRIYOR
"Her gün düzenli olarak getirdiğim torunlarım ile birlikte burada spor yapmaya başladım. Lisansım da çıktı. Bu yıl kaçırdım fakat önümüzdeki yıl şampiyonalara katılacağım. Sporda ilerlemek ve madalya kazanmak istiyorum. İnşallah Türkiye şampiyonu olacağım. Komşularım, akrabalarım şaşkın bir şekilde yaptığım sporu merak ediyor. Beni spor yaparken görenler, 'Bu yaşta nasıl spor yapıyorsun?' diye soruyor, imreniyor."
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