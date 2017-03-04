Zeynep’in yüzü güldü

Eskişehir'de 7 aylık Zeynep Erdoğan,kedi miyavlaması sendromu (cri duchat) rahatsızlığıyla dünyaya geldi. MinikZeynep'in ailesinin yardım çağrısı, SağlıkBakanlığı tarafından duyuldu. Kedi miyavlamasınabenzer şekilde tiz ve yüksek sesli ağlamabelirtileri görülen Zeynep bebek, hazırlananrapor sayesinde Eskişehir'de fizik tedavigörmeye başlandı. Kısa sürede ilerleme kaydedenZeynep'ten güzel haberler de gelmeyebaşladı. Merkezin tıbbi direktörü Uzman Dr.Türkan Tünerir, "Artık Zeynep başını tutabiliyor,nesneleri takip edebiliyor. Elbettebu hastalığın iyileşme sürecini zamanbelirleyecektir. Kızımız şu anda olumlureaksiyonlar veriyor" dedi.
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