Yol Durumu
  1. Almanya resmen hayır cephesinde
  2. Cinayetin cevabı!

Zeynep’in yüzü güldü

Zeynep’in yüzü güldü
Eskişehir'de 7 aylık Zeynep Erdoğan, kedi miyavlaması sendromu (cri du chat) rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Minik Zeynep'in ailesinin yardım çağrısı, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuldu. Kedi miyavlamasına benzer şekilde tiz ve yüksek sesli ağlama belirtileri görülen Zeynep bebek, hazırlanan rapor sayesinde Eskişehir'de fizik tedavi görmeye başlandı. Kısa sürede ilerleme kaydeden Zeynep'ten güzel haberler de gelmeye başladı. Merkezin tıbbi direktörü Uzman Dr. Türkan Tünerir, "Artık Zeynep başını tutabiliyor, nesneleri takip edebiliyor. Elbette bu hastalığın iyileşme sürecini zaman belirleyecektir. Kızımız şu anda olumlu reaksiyonlar veriyor" dedi.
Etiketler:
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar