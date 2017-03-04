Zeynep’in yüzü güldü

Eskişehir'de 7 aylık Zeynep Erdoğan, kedi miyavlaması sendromu (cri du chat) rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Minik Zeynep'in ailesinin yardım çağrısı, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuldu. Kedi miyavlamasına benzer şekilde tiz ve yüksek sesli ağlama belirtileri görülen Zeynep bebek, hazırlanan rapor sayesinde Eskişehir'de fizik tedavi görmeye başlandı. Kısa sürede ilerleme kaydeden Zeynep'ten güzel haberler de gelmeye başladı. Merkezin tıbbi direktörü Uzman Dr. Türkan Tünerir, "Artık Zeynep başını tutabiliyor, nesneleri takip edebiliyor. Elbette bu hastalığın iyileşme sürecini zaman belirleyecektir. Kızımız şu anda olumlu reaksiyonlar veriyor" dedi.