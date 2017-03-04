Türkiye ile inşallah zaferlere gideceğiz

İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye görüşmelerine ilişkin, Rusya'nın rejime yeterli baskıyı yapmadığı için sonuca ulaşacak anlaşmanın sağlanamadığını, rejim güçlerinin her seferinde ateşkesi bozduğunu söyledi.

Suriye'de mücadele ettikleri terör örgütü PYD'nin Amerika ve İsrail'in belirlediği planları yürüttüğünü dile getiren İsa, söz konusu ülkelerin terör örgütleriyle iş birliği yaparak bölgedeki ülkelerin gücünü zayıflatmayı ve bölmeyi amaçladığını kaydetti.

Münbiç'in Türkiye ve bölge için önemini vurgulayan İsa,"Münbiç güvenli bölge için çok önemli. Türkiye'de yaşayan çok sayıda Suriyeli var. Münbiç özgürleştikten sonra bu bölgede yaşayan halkımızın tekrar Suriye'ye gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, MÜSLÜMANLARIN TEK KALESİ"

Fehim İsa, Türkiye üzerine çeşitli senaryolar yazılıp çizildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ortadoğu'da Irak ve Suriye'nin kötü durumda olduğu, yine Mısır, Yemen ve Libya'nın kötü durumda olduğu biliniyor. Türkiye'yi de bir an önce iç savaşa çekmek istiyorlar. Türkiye'yi Müslümanların tek kalesi olarak gördükleri için."

Türkiye'nin Suriyelilerin tek umudu olduğunu dile getiren İsa, Türklerin olduğu yerde Suriyelilerin kendilerini güvende hissettiğini söyledi.

İsa, tek ve en büyük hayalinin Suriye halkının huzur içinde, özgürce yaşaması olduğunu kaydetti.

"TÜRK ORDUSUNA GÜVENİYORUZ"

Suriye'de Türk ordusunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini aktaran İsa, şöyle konuştu:

"Suriye'deki bütün güçler, İran olsun, Ruslar olsun hepsi kendi ordularını kullanmıyorlar. Sadece Türkiye, ordusunu kullanan ülke. Onlar orada ordu şeklinde militanlar yetiştirdiler. Tabi Türk ordusu çok güçlü bir ordu. Hakikaten Suriye'de bizimle yaptıkları operasyon kolay bir operasyon değildi. Türk ordusuna güvenimiz çok büyük. Biz Türkiye'ye ve Türk ordusuna çok güveniyoruz."

ÖSO Sultan Murat Tümeni Komutanı İsa, Türkiye'nin Suriye'de Müslüman ve kardeş halka destek amacıyla bulunduğunu, diğer ülkelerin kendi ülke çıkarları doğrultusunda strateji yürüttüğünü dile getirerek, "Onların Suriye'ye, sadece Müslüman kardeş halkına destek amacıyla geldiklerini görüyoruz. Başka ülkelerin burada kendi çıkarları, kendi değerleri doğrultusunda rejim ya da PYD ile iş birliği yaptığını görüyoruz. Sonuçta onlar da iş birliği yaptıkları örgütler ile aynı fikirdeler. Tabi onlar 10 bin kilometrelerden geliyorlar. Türkiye ile sınırımız bitişik. Onun için Türkiye'ye çok güveniyoruz. Tabi bu süreç Türkiye için de bizim için de zor. İnşallah sonunda zafer bizim olacak." ifadesini kullandı.

TÜRK HALKI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türk halkından, devletinden memnun olduklarını vurgulayan İsa, şunları kaydetti:

"Türk halkı ve devleti bizi hiç ayrı görmedi. Kardeşlik duygularını bize yaşattı. Acımızı acıları bildiler, bizi evlatları gibi gördüler. Bu sebeple Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Müslümanlara ve mazlumlara böylesine sahip çıkan Cumhurbaşkanı, tahmin ediyorum ki Müslüman ülkelerin başına 50-100 yıldır gelmedi."