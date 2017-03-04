Yol Durumu
  1. Günlerden zafer
  2. 15 Temmuz’da kenetlendik

Şiddetin yüzü

Erkek terörü Bolu’da ortaya çıktı. İlker T., 4 aylık hamile sevgilisi Gizem’e öldüresiye dayak attı. Ardından kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Aldığı darbeler sonucu yüzü şişen ve bir gözü kapanan genç kadın polisi aradı. Pencereye çıkan şiddet mağduru, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Şiddetin yüzü
Kadına yönelik şiddet, "Artık yeter" dedirtti. Tüyler ürperten olay, bu kez Bolu'dan geldi. İddialara göre İlker T. (32), dün sabah 4 aylık hamile olan sevgilisi Gizem S.'ye (23) sinirlendi. Öfkeli adam, tartıştığı genç kadını öldüresiye darp etti. Ardından aldığı darbelerin etkisiyle yüzü tanınmaz hale gelen Gizem S.'yi 3'üncü kattaki eve kilitleyip olay yerini terk etti. Gördüğü şiddet nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve yüzü şişip moraran genç kadın, polisi arayarak yardım istedi. Güvenlik güçleri, hemen olay yerine gitti.

SARHOŞ YAKALANDI
Ekipler, evin kapısını açamayınca devreye itfaiye görevlileri girdi. Gizem S., pencereden merdivenli itfaiye aracının sepetine alınarak aşağı indirildi. Gözyaşlarına boğulan genç kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, Gizem S.'nin şikayeti üzerine saldırganı yakalamak için harekete geçti. Başka bir evde gözaltına alınan İlker T.'nin alkollü olduğu ve bu yüzden ifadesinin alınamadığı belirtildi. 4 aylık hamile Gizem S. ile İlker T.'nin evde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, İlker T.'nin alkolün de etkisiyle Gizem S.'ye şiddet uyguladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar