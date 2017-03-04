Şiddetin yüzü

Erkek terörü Bolu’da ortaya çıktı. İlker T., 4 aylık hamile sevgilisi Gizem’e öldüresiye dayak attı. Ardından kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Aldığı darbeler sonucu yüzü şişen ve bir gözü kapanan genç kadın polisi aradı. Pencereye çıkan şiddet mağduru, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Kadına yönelik şiddet, "Artık yeter" dedirtti. Tüyler ürperten olay, bu kez Bolu'dan geldi. İddialara göre İlker T. (32), dün sabah 4aylık hamile olan sevgilisiGizem S.'ye (23) sinirlendi. Öfkeli adam, tartıştığı genç kadını öldüresiye darp etti. Ardından aldığı darbelerin etkisiyle yüzü tanınmaz hale gelen Gizem S.'yi 3'üncü kattaki eve kilitleyip olay yerini terk etti. Gördüğüşiddet nedeniyle sağ gözütamamen kapanan ve yüzüşişip moraran genç kadın,polisi arayarak yardımistedi. Güvenlik güçleri, hemen olay yerine gitti.
SARHOŞ YAKALANDI
Ekipler, evin kapısını açamayınca devreye itfaiye görevlileri girdi. Gizem S., pencereden merdivenliitfaiye aracının sepetinealınarak aşağı indirildi. Gözyaşlarına boğulan genç kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, GizemS.'nin şikayeti üzerinesaldırganı yakalamak içinharekete geçti. Başka bir evde gözaltına alınan İlker T.'nin alkollü olduğu ve bu yüzden ifadesinin alınamadığı belirtildi. 4 aylık hamile Gizem S. ile İlker T.'nin evde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, İlker T.'nin alkolün de etkisiyle Gizem S.'ye şiddet uyguladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanınsürdüğü öğrenildi.
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