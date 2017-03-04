Şiddetin yüzü

Kadına yönelik şiddet, "Artık yeter" dedirtti. Tüyler ürperten olay, bu kez Bolu'dan geldi. İddialara göre İlker T. (32), dün sabah 4 aylık hamile olan sevgilisi Gizem S.'ye (23) sinirlendi. Öfkeli adam, tartıştığı genç kadını öldüresiye darp etti. Ardından aldığı darbelerin etkisiyle yüzü tanınmaz hale gelen Gizem S.'yi 3'üncü kattaki eve kilitleyip olay yerini terk etti. Gördüğü şiddet nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve yüzü şişip moraran genç kadın, polisi arayarak yardım istedi. Güvenlik güçleri, hemen olay yerine gitti.



SARHOŞ YAKALANDI

Ekipler, evin kapısını açamayınca devreye itfaiye görevlileri girdi. Gizem S., pencereden merdivenli itfaiye aracının sepetine alınarak aşağı indirildi. Gözyaşlarına boğulan genç kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, Gizem S.'nin şikayeti üzerine saldırganı yakalamak için harekete geçti. Başka bir evde gözaltına alınan İlker T.'nin alkollü olduğu ve bu yüzden ifadesinin alınamadığı belirtildi. 4 aylık hamile Gizem S. ile İlker T.'nin evde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, İlker T.'nin alkolün de etkisiyle Gizem S.'ye şiddet uyguladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.