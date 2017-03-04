'Sandıktan evet çıkınca bunlar daha çok çalışacak'

Başbakan Binali Yıldırım Nevşehir 'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Nevşehir'in güzel insanları buraya Kırşehir'den geldik. Dün Sinop'taydık. Amasya, Tokat da muhteşemdi. Pazar günü Ankara Kahramankazan'da adına yaraşır şekilde meydanları doldurdu. Şimdi sizlerle beraberiz. Nevşehir'de aynı şekilde muhteşem. Meydanlar 16 Nisan'ın habercisi, meydanlar rengini şimdiden ortaya koyuyor. 16 Nisan'ın rengi beyaz, bembeyaz. Biz hep sizinle hareket ettik. Sadece seçim dönemlerinde değil, her fırsatta sizlerle beraber olduk. Muhalefet partilerin hiç görüyor musunuz, buralarda. Onlar geliyor mu? Dünyanın en kolay işi hayır demektir.



ONLAR HAYIR DEDİ BİZ EVET EVET EVET DEDİK

Bu ülkeye büyük bedeller ödettiler. Yol yapıyoruz, baraj yapıyoruz, hastane yapıyoruz, hayırcılar yine karşımızda. Reform yapacağız, değişim, dönüşüm yapacağız, demokrasiyi daha da büyüteceğiz diyor bu hayır tayfası yine önümüze çıkıyor. Onlar hayır dedi biz evet, evet, evet dedik, bugünlere geldik. Onlar engel çıkardı biz engelleri aşa aşa geldik. Onlar yavaşlatmak istedi biz daha da hızlandırdık. Onlar durdurmak istedi, biz durmak yok yola devam dedik.

SANDIKTAN EVET ÇIKINCA BUNLAR DAHA ÇOK ÇALIŞACAK

Ana muhalefet, HDP kolkola girmişler 'hayır' şarkısını söylemeye başladı. Bölücü terör örgütleri de hayır diyor. FETÖ'de hayır diyor, PKK da hayır diyor. Bunlar neden hayır diyor? Bunları kollayan, koruyan ülkeler var. Onlar neden hayır diyor? Çünkü evet çıkınca ana muhalefet partisi yan gelip yatamayacak, sizin gözünüze girmek için daha çok çalışacaklar. Bunlar çalışmaya razı değil. Bunların işi laf üstüne laf koymak. Evet çıkınca terör örgütleri artık bu ülkede terör faaliyeti yapamayacak. Evet çıkınca Türkiye ekonomisi büyüyecek, bundan rahatsız olanlar da olacak. Varsın olsunlar, yeter ki milletin ileriye, daha ileriye, müreffeh Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlesin.

50'Lİ, 60'LI, 70'Lİ YILLAR TÜRKİYE'NİN AYIP YILLARIDIR

Muhalefet kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bizim hiç gizlimiz saklımız olmadı. Bugün de gizlimiz saklımız yok. Biz 1960'tan beri mevcut sistemin Türkiye'ye ne kadar ağır bedeller ödettiğini hep beraber gördük. AK Parti iktidarından önce gençlerimiz bu konuyu bilmez. 2002'de doğan gençler bugün 15 yaşına geldi. Onlar hatırlamaz. 90'lı, 70'li, 60'lı yıllar Türkiye'nin ayıp yıllarıdır. Bu vesayet odakları halkın yüzde 50 oyla seçtiği Menderes'i onun iktidarını 10 yıl boyuncaü Türkiye'ye, yollar, çeşmeler, binbir türlü hizmeti yapan o hizmet adamına, millet adamına neler yaptıklarını biliyorsunuz. İhtilal yaptılar, darbe yaptılar Menderes ve iki bakanını astılar.

NORMAL ŞARTLARDA 65. HÜKÜMET 2182 YILINDA KURULMALIYDI

Bazı hükümetler 3 ay sürdü, 5 ay sürdü. Milletin sorunları, dertleri, beklentileri ertelendi, ötelendi, bir başka bahara kaldı. Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulduğu 1923'den bu tarafa her hükümet 4 yıl boyunca görev başında kalsaydı bugün 65. hükümet 2182 senesinde ancak kurulacaktı. Bakın Amerika'ya. Kurulalı 228 yıl olmuş 45 hükümet kurulmuş. Her 5 yılda bir hükümet. Şimdi bu değişiklikle birlikte biz de aynısını yapıyoruz. 5 yılda bir hükümet kurulacak ve mutlaka tek başına iktidar olacak. Hükümeti de siz seçeceksiniz, Meclis'i de siz seçeceksiniz. Önünüze iki sandık gelecek.

SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN HATIRI İÇİN İKİ TANE Mİ SEÇECEĞİZ

Efendim tutturmuşlar tek adam. Bunlar Adnan Menderes'e de, Özal'a da aynısını yaptılar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan için aynısını söylüyorlar. Bu değişiklik Erdoğan için değil her doğan içindir. Bu CHP'nin tek adam demediği kimse kalmadı. Sayın Kılıçdaroğlu senin hatırın için iki cumhurbaşkanı mı seçeceğiz. Nevşehir'e iki tane belediye başkanı mı seçeceğiz?

EVET ÇIKARSA BİTERİZ DİYORLAR EVET BİTECEKSİNİZ

Terörün belini kırdık, şehirlerden söküp attık. Şimdi neredeye gitseler orada tepelerindeyiz. Bu meseleyi memleketin gündeminden çıkaracağız. Terör örgütü ne diyor 'evet' çıkarsa biz biteriz. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. Biz ilhamımızı Hacı Bektaş Veli'den alıyoruz. Bu toprakların alimlerinden, gönül insanlarından alıyoruz.