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O saldırgan artık serbest

O saldırgan artık serbest
MANİSA Turgutlu'da yaşayan Davut Kahraman, 7 Aralık 2016'da parkta spor yapan Ebru Tireli'yi (32) darp etti. Kahraman'ın aynı bölgede N.Ç. ve 14 yaşındaki Y.Ş.A.'ya da cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tireli'ye saldırdığı ve 2 kişiyi de taciz ettiği iddiasıyla hakkında 26.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kahraman'ın yargılanmasına dün devam edildi. Cinsel istismara uğradığı belirtilen çocuk şikayetini geri çekti. Suçtan zarar gören N.Ç.'nin kamu davasına katılmasına karar veren hakim, sanığın adli kontrollü olarak serbest bırakılmasına karar verdi.
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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