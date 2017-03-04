O saldırgan artık serbest

MANİSA Turgutlu'da yaşayan DavutKahraman, 7 Aralık 2016'da parkta sporyapan Ebru Tireli'yi (32) darp etti. Kahraman'ınaynı bölgede N.Ç. ve 14 yaşındakiY.Ş.A.'ya da cinsel istismarda bulunduğuiddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli,tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tireli'yesaldırdığı ve 2 kişiyi de taciz ettiği iddiasıylahakkında 26.5 yıla kadar hapis istemiyledava açılan Kahraman'ın yargılanmasınadün devam edildi. Cinsel istismara uğradığıbelirtilen çocuk şikayetini geri çekti. Suçtanzarar gören N.Ç.'nin kamu davasına katılmasınakarar veren hakim, sanığın adli kontrollüolarak serbest bırakılmasına karar verdi.
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