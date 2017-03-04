İstanbul Şişli'de yaşayan 57 yaşındaki avukat Tijen Türegün'ün işleri bozuldu. Maddi sıkıntılar çekmeye başladı. Borçları her geçen gün arttı. Eşiyle de sorunlar yaşayan Türegün, soluğu mahkemede aldı. İkili, tek celsede boşandı. Bunalıma giren Türegün, ruhsal olarak çöktü. Dün, kadına ulaşamaya yakınları polise haber verdi. Mahalle muhtarı ve çilingir eşliğinde daireye giren ekipler, Türegün'ü iple tavana asılı halde buldu. Avukatın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Türegün'ün ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Mustafa KAYA