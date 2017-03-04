Günlerden zafer

Türkiye, engelli tenisçi BüşraÜn'den (22) 'yol ücreti' alan noteretepki gösterdi. Olayın ardından o notereceza kesildi. "İnsanlık ölmüş" dedirtenolay, İzmir 16. Noterliği'nde gerçekleşti.Engelli milli tenisçi Ün, geçtiğimizgünlerde tekerlekli sandalyesiyle noteregitti. Ancak engelli rampası bulunmadığıiçin binaya giremedi. Durumu noterehaber verdi. 25 basamak inip Ün'ünevrak işlemlerini bina dışında tamamlayanbir görevli, sporcudan 17.24 lira"yol ücreti" istedi. Skandal her kesimintepkisini çekti. Olayla ilgili başlatılansoruşturma bitti. İzmir ValiliğiErişilebilirlik İzleme ve DenetlemeKomisyonu'nun yaptığı incelemesonrasında İzmir 16'ncı Noter'inhizmet vermekte olduğu işyerinde eksikliklertespit edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda5378 sayılı Engelliler HakkındaKanun hükümlerine göre binasahibine 3 bin lira, engelli sporcudanyol ücreti isteyen notere de kamu kurumuolması nedeniyle 15 bin lira idaripara cezası kesildi.
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