Günlerden zafer

Türkiye, engelli tenisçi Büşra Ün'den (22) 'yol ücreti' alan notere tepki gösterdi. Olayın ardından o notere ceza kesildi. "İnsanlık ölmüş" dedirten olay, İzmir 16. Noterliği'nde gerçekleşti. Engelli milli tenisçi Ün, geçtiğimiz günlerde tekerlekli sandalyesiyle notere gitti. Ancak engelli rampası bulunmadığı için binaya giremedi. Durumu notere haber verdi. 25 basamak inip Ün'ün evrak işlemlerini bina dışında tamamlayan bir görevli, sporcudan 17.24 lira "yol ücreti" istedi. Skandal her kesimin tepkisini çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma bitti. İzmir Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun yaptığı inceleme sonrasında İzmir 16'ncı Noter'in hizmet vermekte olduğu işyerinde eksiklikler tespit edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun hükümlerine göre bina sahibine 3 bin lira, engelli sporcudan yol ücreti isteyen notere de kamu kurumu olması nedeniyle 15 bin lira idari para cezası kesildi.