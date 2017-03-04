Gerçeği DNA aydınlattı!

4 çocuk annesi Neşe Aydın, komşusu Ümit Şahin'i öldürdü. İfadesinin ardından yapılan DNA'da Aydın'ın 3 yaşındaki oğlunun, öldürdüğü adamdan olduğu belirlendi. Olay Bursa'da geçtiğimiz Eylül ayında meydana geldi. 4 çocuk annesi Neşe Aydın (33), kendisini taciz ettiği gerekçesiyle komşusu Ümit Şahin'ı katletti. Tutuklanıp cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz gün savcılığa gidip ifade veren genç kadının sözleri şoke etti. Öldürdüğü Şahin'i 13 yıldır tanıdığını belirten Aydın, bir süre sonra ilişkilerinin aşka dönüştüğünü itiraf etti. Zorlama ile cinsel ilişkiye girdiklerini anlatan genç kadın sözlerine şöyle devam etti: "Aramızdaki yakınlaşma artınca, bir gün bana terasta tecavüz etti. Eşim ve çocuklarımın duymaması için bağırmadım. Bu kez aileme haber vereceğini söyleyerek benimle ilişkiye girdi. Şu anda dördüncü çocuğumun babası Ümit olabilir. Hamilelik sürecimde bana, 'Çocuğumuzu doğur. Seni rahatsız etmem' diyerek güvence de verdi. Olay günü yine beni aradı. Hakaret edip küfürler yağdırdı. Bunun üzerine 'Bize gel' dedim. Daha sonra gelince daha önce bana verdiği tabanca ile ona ateş ettim. Amacım korkutmaktı."



'YA SEV YA ÖLDÜR'

İfadenin üzerine mahkeme, Aydın'ın 3 yaşındaki oğluna DNA testi yapılmasına karar verdi. Hazırlanan raporda, alınan kan örnekleri sonrası çocuğun yüzde 99.9 Ümit Şahin olduğu tespit edildi. Öte yandan Aydın'ın olaydan önce Şahin'e yazdığı mektupta "Ümit ya sev ya öldür beni artık. Ne olursa olsun bunu yapma" ifadeleri dikkat çekti.