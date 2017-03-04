Gerçeği DNA aydınlattı!

Bursa’da yaşayan Neşe Aydın, 13 yıllık komşusu Ümit Şimşek’i katletti. Genç kadın ifadesinde Aydın ile 13 yıldır birlikte olduğunu, küçük oğlunun da bu ilişkiden dünyaya geldiğini söyledi. Yapılan DNA testi, gerçeği gözler önüne serdi!
4 çocuk annesi NeşeAydın, komşusu ÜmitŞahin'i öldürdü. İfadesininardından yapılan DNA'daAydın'ın 3 yaşındaki oğlunun,öldürdüğü adamdan olduğubelirlendi. Olay Bursa'dageçtiğimiz Eylül ayında meydanageldi. 4 çocuk annesi NeşeAydın (33), kendisini taciz ettiğigerekçesiyle komşusu ÜmitŞahin'ı katletti. Tutuklanıpcezaevine gönderildi. Geçtiğimizgün savcılığa gidip ifade verengenç kadının sözleri şoke etti.Öldürdüğü Şahin'i 13 yıldırtanıdığını belirten Aydın, birsüre sonra ilişkilerinin aşkadönüştüğünü itiraf etti. Zorlamaile cinsel ilişkiye girdiklerinianlatan genç kadın sözlerineşöyle devam etti: "Aramızdakiyakınlaşma artınca, bir günbana terasta tecavüz etti. Eşimve çocuklarımın duymamasıiçin bağırmadım. Bu kez ailemehaber vereceğini söyleyerekbenimle ilişkiye girdi. Şuanda dördüncü çocuğumunbabası Ümit olabilir. Hamileliksürecimde bana, 'Çocuğumuzudoğur. Seni rahatsız etmem'diyerek güvence de verdi. Olaygünü yine beni aradı. Hakaretedip küfürler yağdırdı. Bununüzerine 'Bize gel' dedim. Dahasonra gelince daha önce banaverdiği tabanca ile ona ateşettim. Amacım korkutmaktı."
'YA SEV YA ÖLDÜR'
İfadenin üzerine mahkeme,Aydın'ın 3 yaşındaki oğluna DNAtesti yapılmasına karar verdi.Hazırlanan raporda, alınan kanörnekleri sonrası çocuğun yüzde99.9 Ümit Şahin olduğu tespitedildi. Öte yandan Aydın'ınolaydan önce Şahin'e yazdığımektupta "Ümit ya sev ya öldürbeni artık. Ne olursa olsun bunuyapma" ifadeleri dikkat çekti.
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