Faciadan korudular

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi' için dün Şanlıurfa'daydı. Bakan Yılmaz'ın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında belediye binasının karşısındaki sokakta 2 grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Kavgaya ilk müdahaleyi, bakanın korumaları yaptı. Korumalar, güvenlik güçleriyle birlikte tarafları yere yatırdı. Elleri arkadan kelepçelenen taraflar, bu halde bile kavgayı sürdürmeye çalıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 5 kişi ise gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.