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Faciadan korudular

Faciadan korudular
Milli Eğitim Bakanı , 'Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi' için dün Şanlıurfa'daydı. Bakan Yılmaz'ın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında belediye binasının karşısındaki sokakta 2 grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Kavgaya ilk müdahaleyi, bakanın korumaları yaptı. Korumalar, güvenlik güçleriyle birlikte tarafları yere yatırdı. Elleri arkadan kelepçelenen taraflar, bu halde bile kavgayı sürdürmeye çalıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 5 kişi ise gözaltına alındı.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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