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Esed rejimine ait düşürüldü

'ın ilçesinde bir nın düştüğü ve pilotların paraşütle atladığı ihbarı yapıldı.

Esed rejimine ait savaş uçağı düşürüldü

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi.

Amanos Dağları eteklerindeki kırsal alana bir düştüğü pilotlarının da paraşütle atladığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

UÇAK SURİYE REJİMİNE AİT
Başbakan Yıldırım rejimine ait MİG 23 model savaş uçağının düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



HATAY VALİSİ: UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI
Valisi Erdal Ata, düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı. Yaylacık civarında Amanos Dağları eteğinde bulunan uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu pilotların atlayarak kurtulduğu kanaatini taşıdıklarını belirten Vali Ata, "Jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz. Hem jandarma hem emniyet hem de AFAD ekiplerimiz pilotları arama kurtarma çalışmaları yapıyor" diye konuştu. Uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölge giriş çıkışlara kapatıldı.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi 19:35
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