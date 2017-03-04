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Eren’in i de o hainmiş...

Eren’in katili de o hainmiş...
Mardin Savur'da terör örgütü 'ya operasyon düzenlendi. Aranan ler listesinin 1.5 milyon liralık kategorisinde yer alan Soro kod adlı , öldürüldü. Kaplan'ın, AK Parti eski milletvekili 'ın oğlu 'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil, asker ve polisin şehit edildiği saldırıların bombalarını bizzat kendi eliyle hazırlayıp şehirlere gönderdiği tespit edildi. Suriye'de PYD içinde sözde tabur komutanlığı da yaptığı belirlenen terörist Kaplan, PKK'nın Türkiye'deki bir numaralı adamıydı.

ÖZGÜR CEBE
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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