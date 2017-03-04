Eren’in katili de o hainmiş...

Mardin Savur'da terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Aranan teröristler listesinin 1.5 milyon liralık kategorisinde yer alan Soro kod adlı Salih Kaplan, öldürüldü. Kaplan'ın, AK Parti eski milletvekili Oya Eronat'ın oğlu Eren Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil, asker ve polisin şehit edildiği saldırıların bombalarını bizzat kendi eliyle hazırlayıp şehirlere gönderdiği tespit edildi. Suriye'de PYD içinde sözdetabur komutanlığı da yaptığıbelirlenen terörist Kaplan,PKK'nın Türkiye'dekibir numaralıadamıydı.
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