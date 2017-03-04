Erdoğan'dan dev kampanya destek çağrısı

Doğu Afrika ve Yemen'de şiddetli kuraklık koşulları, çatışmalar, istikrarsızlık, şiddet ve ekonomik kötüleşme gibi nedenlerle baş gösteren kıtlığa Türkiye'den yardım gecikmedi.



Türk Kızılayı ve AFAD ile sivil toplum kuruluşlarının, "Doğu Afrika'nın Umudu Ol" sloganıyla başlattıkları kampanyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya üzerinden destek verdi. İngilizce, Arapça ve Türkçe tweetler atan Erdoğan'ın paylaşımları şöyle:



"YARDIM ÇAĞRILARINA ASLA KAYITSIZ KALAMAYIZ"

Erdoğan, "Doğu Afrika ülkeleri Somali, Etiyopya, Kenya ve Güney Sudan ile birlikte Yemen'de büyük bir insani kriz riski bulunuyor. Kuraklığa bağlı açlık tehdidinin ciddi boyutlara ulaştığı bu ülkelerin yardım çağrılarına asla kayıtsız kalamayız. Türkiye olarak Doğu Afrika ve Yemen'de yardıma muhtaç kardeşlerimize yönelik bir yardım kampanyası başlatıyoruz. İnsanlığın Umudu Ol. Doğu Afrika ya da Yemen yazıp 2868'e SMS gönderin, Türk Kızılayı'nın yardım kampanyasına 10 lira ile destek olun" paylaşımlarında bulundu.



