Erdoğan: Dağdan oyumuz hayır diyorlar

Tekirdağ'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizi Kandil'e gönderenler dağdan hayır talimatı veriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kısa bir konuşma yaparak halkı selamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Az konuşacağız çok çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız, laf değil. Elhamdülillah bugün yine çok büyük eserleri kazandırdığımız önemli bir açılış için buradayız. Ancak bugün çok daha önemli bir şey için Türkiye'nin geleceği ve bekası için hayati bir önem taşıyan aynı zamanda Türkiye ve bölgenin kaderini çok ama çok önemli bir şekilde etkileyecek olan 16 Nisan referandumu noktasında da sizlerle buluşmuş durumdayız." dedi.

BÖLÜCÜ YAPILARA KARŞI 'EVET'

Bakan Albayrak, "15 senede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için çok çalışıyoruz. 15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye ve yıkmaya çalışan tüm bu terör örgütlerine ve bölücü yapılara karşı 'evet' diyeceğiz. Elhamdülillah Tekirdağ 'evet' diyor." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Tekirdağ'ın kahraman evlatları DEAŞ'lı, PKK'lı sürülere mekanlarını dar ediyor. 15 Temmuz gecesindeki demokrasi destanında Tekirdağlı yiğitlerin de kanı, canı, emeği var. Sizler göğsünüzü siper ettiniz. Size F-16'lar, tanklar, toplar, helikopterler sökmedi. Ben bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm Tekirdağ'lı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Ayrıca gazilerimize de şifalar diliyorum.



BİZ İŞ ONLAR LAF ÜRETİYOR

Tekirdağ yanımızda oldukça kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Tekirdağ'a elimiz boş gelmedik. Bugün burada toplam yatırım bedeli 762 trilyon lira 36 ayrı eserin ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Biz iş üretiyoruz birileri de laf üretiyor.



DAĞDAN OYUMUZ HAYIR DİYORLAR

Hayır diyenlere soracaksınız neden 'Hayır' diye. Geçlerimiz için diyorlar. Kandile ufacık kızlarımızı evlatlarımızı oralara bunlar götürdü. Silah eğitimini Kandil dağında onlar verdi. Öğrettikleri el yapımı bombalarda kan kustular. Şimdi oyumuz hayır diyorlar dağdan. Unutmayın kişi sevdikleriyle beraber haşrolacaktır.



İŞİ ASIL SAHİBİNE HAVALE EDİYORUZ

TBMM'nin yetkileri alınıyor diyorlar. Yalan! Alınan var evet, öyle akşam yat sabah kalk olmaz. Gensoruyu millet verecek. Sen milletvekili olarak milletin vekilisin. Asıl gensorunun sahibi kim? Millet. Şimdi diyoruz ki, ey millet al bu yetkiyi sen kullan. Vatandaş 5 yılda bir sandığa gidecek. Hükümetten memnunsa devam, değilse geri çekecek. Şimdi asıl sahibine havale ediyoruz, yapılan iş bu. Parlamento denetleme görevini yine sürdürecek. Bu ülkede 16 ayda bir hükümet kuruldu. Hükümetler geldi, hükümetler gitti. 16 ayda bir hükümetlerin kurulduğu bir ülkede istikrar olur mu, güven olur mu?



NEDEN DOĞRUYU SÖYLEMİYORSUN

Cumhurbaşkanı eğer seçime gitmek gereğini duyuyorsa, o zaman aynı şekilde parlamento da seçime gidecek. Bunu hiç konuşmuyorlar. Parlamento ve Cumhurbaşkanı aynı günde seçim yapılacak. Neden doğruyu konuşmuyorsun? Bunu söylemiyor. Cumhurbaşkanı böyle karar verdiğinde hem parlamento hem de kendisinin seçimi yapılacak.

TERÖRÜN KÖKÜ KURUYANA KADAR...

Göreve geldik 2002'nin sonunda Türkiye'de 26 tane havaalanı vardı, şimdi 55 havaalanı var. Üniversitesi kalmayan il yok. Biz 14 yılda 18 bin km. bölünmüş yol ilave ettik.Attığımız adımlarla Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Artık dostuna güven veren, terör örgütlerine korku salan bir Türkiye var. Kandil'de, Tendürek'te kendi insansız hava araçlarımızla teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terörün kökünü kurutana kadar mücadelemiz sürecek.

BUNLAR BALIK HAFIZALI OLDUĞU İÇİN...

Bunlar balık hafızaları oldukları için bütün hizmetleri engelemeye çalışıyorlar. Yapılan yollara, hastanelere, köprülere mani olmak için mahkeme mahkeme dolaşan bunlar değil mi? Meclis'i gensoru, araştırma önergeleriyle kilitlemeye çalışan bunlar değil mi? Milletin kürsüsünü işgal eden bunlar değil mi? Kendini kürsüye zincirle bağlamaya çalışanlar bunlar değil mi? Biri milletvekilinin ayağını ısırıyor diğeri bir kadın milletvekilinin saçlarına yapışıyor. Lütfen 'evet' demeden 'hayır' demeden önce açın şu 18 maddelik metni bir okuyun. O zaman kimin doğru söylediğini çok açık göreceksiniz.

NE TEK ADAMI YA

Bizim hedeflerimiz var. Yürüyüşümüzü hızlandırmamız lazım, daha hızlı yürüyeceğiz. Vitesleri yükseltmenin zamanı. 16 Nisan'da kurulacak sandık çok önemli. 16 Nisan halkoylamasında büyük ve güçlü Türkiye'ye, lider Türkiye'ye giden yolu genişletiyor, kolaylaştırıyoruz. Bir şahsın veya partinin değil 80 milyonluk milletin projesidir bu sistem.Diyorlar ki tek adam. Ne tek adamı ya, ben bir faniyim. 16 Nisan'a çıkacağıma elimde garantim var mı? Bunlar tek adam diyor biz sistem diyoruz. Sistem bakidir, insanlar fanidir.