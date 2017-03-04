En acı kare

Bir ailenin yok olduğu trafik kazası geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir'de yaşandı. Dereye uçan otomobilde Harun Deniz (33) ve oğlu MustafaDeniz (8) yaşamını yitirdi. Anne Melek Deniz ise yaralı kurtuldu. Ailenin diğer oğlu 4 yaşındaki UğurDeniz, suda kayboldu. Minikçocuğun cansız bedeni önceki günJAK (Jandarma Arama Kurtarma)tarafından bulundu. Bir askerinUğur'u kucağına alıp yüzünebaktığı fotoğraf ise herkesi hüzneboğdu. Belediyenin sahiplendiği minik çocuğun cenazesi Dursunbey Merkez Çarşı Cami'ne götürüldü. Uğur'un amcası ve Akyayla köyünden yakınları taziyeleri kabul etti. UğurDeniz, kılınan cenaze namazınınardından gözyaşları arasındatoprağa verildi.
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