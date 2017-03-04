En acı kare

Bir ailenin yok olduğu trafik kazası geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir'de yaşandı. Dereye uçan otomobilde Harun Deniz (33) ve oğlu Mustafa Deniz (8) yaşamını yitirdi. Anne Melek Deniz ise yaralı kurtuldu. Ailenin diğer oğlu 4 yaşındaki Uğur Deniz, suda kayboldu. Minik çocuğun cansız bedeni önceki gün JAK (Jandarma Arama Kurtarma) tarafından bulundu. Bir askerin Uğur'u kucağına alıp yüzüne baktığı fotoğraf ise herkesi hüzne boğdu. Belediyenin sahiplendiği minik çocuğun cenazesi Dursunbey Merkez Çarşı Cami'ne götürüldü. Uğur'un amcası ve Akyayla köyünden yakınları taziyeleri kabul etti. Uğur Deniz, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.