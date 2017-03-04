Dr. sahtekar

Sahte doktor Banu Altıntaş, Kıymet Kaya’yı ameliyata aldı. Karnındaki yağları çıkarıp süzgeçte bulaşık yıkar gibi yıkadı. Sonra bunları yüzüne uyguladı. Skandalla ilgili dava açıldı. Ancak o sahtekar serbest bırakıldı
İstanbul Bakırköy'de tam anlamıyla bir sağlık skandalı yaşandı. BanuAltıntaş, 2012 yılında 'Güzellik Fabrikası' isimli güzellik merkezi açtı. Kendisini estetik cerrahı olarak tanıttı. Burada cerrahi operasyonlar yapmaya başladı. Son yaptığı operasyonla ev hanımı KıymetKaya'nın hayatını zindana çevirdi. Ev hanımı Kaya, yüzündeki güneş lekelerinden kurtulmak için sahte doktorun güzellik merkezine gitti. Altıntaş, 5 Şubat 2012'de yaptığı operasyonla Kaya'nın liposuction yöntemiyle karnından yağ aldı. Yüzüne enjekte etti. Bu işlemden sonra Kaya'nın yüzü morardı, ardından irin akmaya başladı. Cildiye doktoruna giden Kaya,yüzünün bir daha tamameniyileşemeyeceğini öğreninceadeta yıkıldı.
Kıymet Kaya
SAVCILIĞA GİTTİ
Güzellik merkezine giden Kaya'ya, çalışanlar, Altıntaş'ın hastalarından aldığı yağları makarna süzgecinde yıkadıktan sonra çay kaşığıyla enjektörlere doldurup hastalarına uyguladığını anlattı. Kendisine yanlış tedavi uygulandığını öğrenen Kaya soluğu savcılıkta aldı. Soruşturmada diplomalarının sahte olduğu ve doktor olmadığı ortaya çıkan Altıntaş hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme, sanık Altıntaş'ın beraatine karar verdi.
İFADELER DE İKNA ETMEDİ
Banu Altıntaş'ın yanında çalışan tanık Emine Aşık Kılıç ifadesinde iş görüşmesine gittiğinde Altıntaş'ın kendisine doktor ve plastik cerrah olduğunu söylediğini hatta duvarında İstanbul Üniversitesi diploması asılı olduğunu belirtti.
Tanıklardan Sevda Karataş ise Banu Altıntaş'ın Kıymet Kaya'nın karnından yağ alarak yüzüne enjekte ettiğini, anesteziyi ise Altıntaş'ın kardeşinin yaptığını anlattı.
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