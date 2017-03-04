Cinayetin cevabı!

CeylanTimurluoğlu'ndangeriyearkadaşlarıylaeğlendiğifotoğraflarkaldı. Cinayetinİstanbul Ataşehir'deyaşayan bankacı CeylanTimurluoğlu (24), erkekarkadaşıyla sinemayagittiği için ağabeyi ErhanTimurluoğlu tarafındanyatağında katledildi. Ancakolay günü Ceylan'ınerkek arkadaşıyladeğil, 3 kız arkadaşıylasinemaya gittiği ortayaçıktı. Ceylan'dan geriyearkadaşlarıyla çekilmiş sonfotoğrafları ve eğlencelivideoları kaldı. Dört arkadaş,film öncesinde ve sonrasındabüyük keyifle çektiklerigörüntüleri sosyal medyahesaplarından yayınladı.Öte yandan Ceylan'ınsevgilisi olduğu iddia edilenBarış Teker de cinayetleilgili önemli açıklamalaryaptı. Ceylan ile sevgiliolmadığını söyleyen Teker,"Benim cinayette parmağımolabileceği yazıldı. Hayatımtehlikeye atıldı. Polis korumasıistedim. Ceylan'ın erkekarkadaşı yoktu. Ben sözlüyümve yakında evleneceğim.Ceylan'la duygusal birilişkimiz olmadı hiç. Benimleilgili kim böyle bir bilgi verdibilmiyorum" dedi.
'AKLIM ALMIYOR'
Ceylan vurulmadan birgün önce arabasına 3 kızarkadaşını da alıp gezmeyeçıktı. O gün yanında olanyakın arkadaşı, "Ceylanbize çok ısrar etti, AkasyaAVM'ye gittik. Yine onunısrarı üzerine Recep İvedikizlemek için sinemayagirdik. Çok eğlenmiştik, buolanları hala aklım almıyor.Barış denen kişiyleCeylan'ın bir ilişkisi yoktu.Hatta onun erkek arkadaşıdahi yoktu. Onunla çıkan birfotoğrafı var, o da Ceylan'ınağabeyinin doğum günündenkalan bir fotoğraf" dedi.
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