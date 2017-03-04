Cinayetin cevabı!

Ceylan Timurluoğlu'ndan geriye arkadaşlarıyla eğlendiği fotoğraflar kaldı. Cinayetin İstanbul Ataşehir'de yaşayan bankacı Ceylan Timurluoğlu (24), erkek arkadaşıyla sinemaya gittiği için ağabeyi Erhan Timurluoğlu tarafından yatağında katledildi. Ancak olay günü Ceylan'ın erkek arkadaşıyla değil, 3 kız arkadaşıyla sinemaya gittiği ortaya çıktı. Ceylan'dan geriye arkadaşlarıyla çekilmiş son fotoğrafları ve eğlenceli videoları kaldı. Dört arkadaş, film öncesinde ve sonrasında büyük keyifle çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Öte yandan Ceylan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Barış Teker de cinayetle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ceylan ile sevgili olmadığını söyleyen Teker, "Benim cinayette parmağım olabileceği yazıldı. Hayatım tehlikeye atıldı. Polis koruması istedim. Ceylan'ın erkek arkadaşı yoktu. Ben sözlüyüm ve yakında evleneceğim. Ceylan'la duygusal bir ilişkimiz olmadı hiç. Benimle ilgili kim böyle bir bilgi verdi bilmiyorum" dedi.



'AKLIM ALMIYOR'

Ceylan vurulmadan bir gün önce arabasına 3 kız arkadaşını da alıp gezmeye çıktı. O gün yanında olan yakın arkadaşı, "Ceylan bize çok ısrar etti, Akasya AVM'ye gittik. Yine onun ısrarı üzerine Recep İvedik izlemek için sinemaya girdik. Çok eğlenmiştik, bu olanları hala aklım almıyor. Barış denen kişiyle Ceylan'ın bir ilişkisi yoktu. Hatta onun erkek arkadaşı dahi yoktu. Onunla çıkan bir fotoğrafı var, o da Ceylan'ın ağabeyinin doğum gününden kalan bir fotoğraf" dedi.



Yunus Emre KAVAK