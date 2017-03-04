Referanduma sayılı günler kala CHP, Hayır kapmanyası için vatandaşlarla röportaj yapmak için sokaklara indi ama vatandaşın konuşmasına izin vermedi.
Kendi hazırladıkları metni telefon ekranından vatandaşlara okutarak hayır propagandası yapmaya çalıştı.
Bunu gören bazı vatandaşlar ise CHP'nin bu oyununu fotoğraflayarak ortaya çıkarttı.
KURMACA RÖPORTAJ YAPTILAR
İstanbul Beşiktaş'ta yoldan geçen vatandaşlar, sokak röportajındaki tuhaflığı görünce fotoğrafladılar.
PROMPTER GİBİ YAZI OKUTTULAR
Fotoğrafta görüldüğü üzere; kameranın doğrultulduğu ve mikrofon uzatılan bir kişinin karşısında cep telefonu ekranı adeta prompter görevi ile tutularak ekrandaki yazının okunması isteniyor.
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Embesiller sürüsü ne icin yada neye hayir dedigini bilmiyor! Ne yapsinlar mecburen prompter ile etki yaratmaya calisiyo idyotlar!
valla gülmege bile degmez acinacak haldeler yazik yazik tam sempaze oldular
bu yalançıların her şeyleri tiyatro zaten halka yalan yanlış haberlerle kandırmaya uğraşıyorla bu yalançılar takılmışlar fetönun hdp nin pkk nın peşine bunlara don lastiği oluyorlar bu katil sürüsünün peşinden giden bu zavallılara allah hidayet versin ne diyeyim
okuyana ne demeli:))) İşte chpliler ve ona oy verenlerin ne olduğunun işareti. yazık sorsan ben bir breyim der. ama ben kuklayım demeye bile cesareti yok.
Bunlar beyinsiz sürüsü
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