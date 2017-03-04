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'nin prompterli oyunu

İstanbul Beşiktaş'ta 16 Nisan halk oylamasında 'hayır' oyu verilmesi ile ilgili sahte yapıldı. , ne sebeple 'hayır' oyu vereceğini bilmeyen vatandaşa ekrandan yazı okutarak, algı oyunu yapılmaya çalıştı.

CHPnin prompterli röportaj oyunu

Referanduma sayılı günler kala , Hayır kapmanyası için vatandaşlarla yapmak için sokaklara indi ama vatandaşın konuşmasına izin vermedi.

Kendi hazırladıkları metni telefon ekranından vatandaşlara okutarak hayır propagandası yapmaya çalıştı.

Bunu gören bazı vatandaşlar ise CHP'nin bu oyununu fotoğraflayarak ortaya çıkarttı.

KURMACA RÖPORTAJ YAPTILAR
İstanbul Beşiktaş'ta yoldan geçen vatandaşlar, sokak röportajındaki tuhaflığı görünce fotoğrafladılar.

PROMPTER GİBİ YAZI OKUTTULAR
Fotoğrafta görüldüğü üzere; kameranın doğrultulduğu ve mikrofon uzatılan bir kişinin karşısında cep telefonu ekranı adeta prompter görevi ile tutularak ekrandaki yazının okunması isteniyor.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi 13:37
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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serdar arkin serdar arkin

Embesiller sürüsü ne icin yada neye hayir dedigini bilmiyor! Ne yapsinlar mecburen prompter ile etki yaratmaya calisiyo idyotlar!

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evet0
hayır0
cevapla 04.03.2017 23:45
yolcu yolcu

valla gülmege bile degmez acinacak haldeler yazik yazik tam sempaze oldular

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.03.2017 20:27
vatandaş vatandaş

bu yalançıların her şeyleri tiyatro zaten halka yalan yanlış haberlerle kandırmaya uğraşıyorla bu yalançılar takılmışlar fetönun hdp nin pkk nın peşine bunlara don lastiği oluyorlar bu katil sürüsünün peşinden giden bu zavallılara allah hidayet versin ne diyeyim

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evet0
hayır0
cevapla 04.03.2017 18:15
ozan ozan

okuyana ne demeli:))) İşte chpliler ve ona oy verenlerin ne olduğunun işareti. yazık sorsan ben bir breyim der. ama ben kuklayım demeye bile cesareti yok.

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evet0
hayır0
cevapla 04.03.2017 16:45
hami hami

Bunlar beyinsiz sürüsü

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 04.03.2017 13:46
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