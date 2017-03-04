Referanduma sayılı günler kala CHP, Hayır kapmanyası için vatandaşlarla röportaj yapmak için sokaklara indi ama vatandaşın konuşmasına izin vermedi.

Kendi hazırladıkları metni telefon ekranından vatandaşlara okutarak hayır propagandası yapmaya çalıştı.

Bunu gören bazı vatandaşlar ise CHP'nin bu oyununu fotoğraflayarak ortaya çıkarttı.

KURMACA RÖPORTAJ YAPTILAR

İstanbul Beşiktaş'ta yoldan geçen vatandaşlar, sokak röportajındaki tuhaflığı görünce fotoğrafladılar.





PROMPTER GİBİ YAZI OKUTTULAR

Fotoğrafta görüldüğü üzere; kameranın doğrultulduğu ve mikrofon uzatılan bir kişinin karşısında cep telefonu ekranı adeta prompter görevi ile tutularak ekrandaki yazının okunması isteniyor.