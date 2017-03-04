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Cesur ve güzel

Türk ampute eskrimcisi Lale, tüm ‘engellere’ rağmen zirveye çıkmaya kararlı. Bacağını kaybettikten sonra eskrim yapmaması istenen Lale, “Spor benim yaşama sevincim. Türkiye’ye dünya şampiyonluğunu getireceğim” dedi

Cesur ve güzel
Elke Lale van Achterberg... Hem Türk hem Hollanda vatandaşı olan Lale, eskrimde dünyanın en iyisi olmak üzere... 11 yaşına kadar ritmik jimnastik yapan Lale, evde kardeşi ile oynarken ters bir takla attı ve ayağını kırdı. Uzun yıllar tedavi gördü. Distrofi hastalığı teşhisi konuldu. Bu fonksiyon kaybı yaratan bir hastalık idi ve oldukça fazla ağrı veriyordu. Spor aşkı yanarken, tekerlekli sandalye ile bir spor branşı arayışına girdi. Eskrim sporunda karar kıldı. 3 Nisan 2015 yılında kendi kararı ile sol bacağı ampute edildi. Artık dayanılmaz ağrıları sona ermişti. Hayatında yeni bir dönem başlayan Lale, arka arkaya zaferler kazandı. Birçok madalya kazanan Lale'nin yeni hedefi dünya şampiyonu olmak. Lale, "Çok zor günler geçirdim ama artık mutluyum. Bebe Vio benim idolüm. O şu anda Dünya Şampiyonu ve çok büyük bir ihtimal Paralimpik Şampiyonu olacak. Bence dünyanın en iyi eskrimcisi ve ben de Dünya'nın en iyi eskrimcisi olmak istiyorum. Hollanda'da eskrim kulüplerinde yanlız ben engelliyim. Onlar da benim gibi tekerlekli sandalyeye oturuyorlar. 2013 yılının Haziran ayında Almanya Şampiyonası'nda en iyi kız olarak gençlerde bronz madalya kazandım" dedi. Birçok ülkede haber olan Lale, şöyle konuştu: 2014 yılının Eylül ayında 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda flöre ve epe silahlarında bronz madalya kazandım ve 2015 yılının Aralık ayında 17 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda aynı silahlarda dört defa üçüncü oldum. Şu an dünya klasmanında epede 3., flörede de 2. durumdayım. Türk Milli Takımı'nda olmaktan gurur duyuyorum... Lale, bu yıl yapılacak dünya şampiyonasının en önemli favorilerinden.


Lale, "Dedem Sakaryalı bir Çerkez. Oraları çok seviyorum. Yanıkköy'de bir evimiz var. Fırsat buldukça yaz tatillerini orada geçiriyoruz" dedi.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
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