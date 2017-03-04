Cesur ve güzel

Türk ampute eskrimcisi Lale, tüm ‘engellere’ rağmen zirveye çıkmaya kararlı. Bacağını kaybettikten sonra eskrim yapmaması istenen Lale, “Spor benim yaşama sevincim. Türkiye’ye dünya şampiyonluğunu getireceğim” dedi
Elke Lale van Achterberg... Hem Türk hem Hollanda vatandaşı olan Lale, eskrimde dünyanın en iyisi olmak üzere... 11 yaşına kadar ritmik jimnastik yapan Lale, evde kardeşi ile oynarken ters bir takla attı ve ayağını kırdı. Uzun yıllar tedavi gördü. Distrofi hastalığıteşhisi konuldu. Bu fonksiyon kaybı yaratan bir hastalık idi ve oldukça fazla ağrı veriyordu. Spor aşkı yanarken, tekerlekli sandalye ile bir spor branşı arayışına girdi. Eskrim sporundakarar kıldı. 3 Nisan 2015 yılındakendi kararı ile sol bacağı amputeedildi. Artık dayanılmaz ağrıları sona ermişti. Hayatında yeni bir dönem başlayan Lale, arka arkaya zaferler kazandı. Birçok madalya kazanan Lale'nin yeni hedefi dünya şampiyonu olmak. Lale, "Çok zor günlergeçirdim ama artık mutluyum.Bebe Vio benim idolüm. O şuanda Dünya Şampiyonu ve çokbüyük bir ihtimal ParalimpikŞampiyonu olacak. Bence dünyanın en iyi eskrimcisi ve ben de Dünya'nın en iyi eskrimcisi olmak istiyorum. Hollanda'da eskrim kulüplerinde yanlız ben engelliyim. Onlar da benim gibi tekerlekli sandalyeye oturuyorlar. 2013 yılının Haziran ayında Almanya Şampiyonası'nda en iyi kız olarak gençlerde bronz madalya kazandım" dedi. Birçok ülkede haber olan Lale, şöyle konuştu: 2014 yılının Eylül ayında 17 YaşAltı Dünya Şampiyonası'nda flöre ve epe silahlarında bronz madalya kazandım ve 2015 yılının Aralık ayında 17 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı DünyaŞampiyonası'nda aynı silahlarda dört defa üçüncü oldum. Şu an dünya klasmanında epede 3., flörede de 2. durumdayım. Türk Milli Takımı'ndaolmaktan gurur duyuyorum... Lale, bu yıl yapılacak dünya şampiyonasının en önemli favorilerinden.
Lale, "Dedem Sakaryalı bir Çerkez. Oraları çok seviyorum. Yanıkköy'de bir evimiz var. Fırsat buldukça yaz tatillerini orada geçiriyoruz" dedi.
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