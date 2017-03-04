Başbakan Yıldırım, Merkel ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.
TÜRK BAKANALARIN PROGRAMLARININ İPTAL EDİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ
İkilinin görüşmesinde Almanya'nın hafta içinde Türk Bakanların programını iptal etmesi konusunun gündemde olduğu belirtildi.
Başbakan Yıldırım, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:
Son günlerde Almanya'da halk oylamasına yönelik yapılacak vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi konusunu sayın Merkel ile konuştum. Bundan sonraki programlar için daha farklı yollar izleyeceğiz. İki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler. Bu konuya da bir açıklık getirecekler.
DENİZ BAYKAL'IN ALMANYA PROGRAMLARINI İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLAMASI
Sayın Baykal ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir. Veya Türkiyeye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak karar da almış olabilir. Eğer böyleyse Sayın Baykal'a teşekkür ederiz.
kalan karakter 1000
tepkisi düşündüğün gibi olduğunu zannetmiyorum. TÜRK halkına hoş görünmek için yaptığı şey. domuz almanlar hep terörü ve hayırcıları koruduğu anlamaması için yapmıştır.
hikaye verimliymiş anca ipe un seriyorlar anlamıyorum bi sürü alman okulu var hiçmi eksikleri yok kanuna göre geçici kapatıverin veya ne bileyim hiçmi yapılacak bir şey yok anca boş boş konuşuyorlar iş ab veya abd olunca pısırık korkak davranıyor bizimkiler nedense helede abd ise akılları çıkıyor 2 -3 lafla geçiştiriyor müttefik bilmem ortak vs. laflarla milleti eğliyorlar ,kandırıyoruz zannediyorlar.onlar ise kuyu kazmaya devam ediyor biz laf onlar icraat yapıyor sonrada iş işten geçmek üzereyken yapmayın etmeyin diye nerdeyse yalvaracağız.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.