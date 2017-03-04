Başbakan Yıldırım, Merkel ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.

TÜRK BAKANALARIN PROGRAMLARININ İPTAL EDİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

İkilinin görüşmesinde Almanya'nın hafta içinde Türk Bakanların programını iptal etmesi konusunun gündemde olduğu belirtildi.



Başbakan Yıldırım, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:

Son günlerde Almanya'da halk oylamasına yönelik yapılacak vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi konusunu sayın Merkel ile konuştum. Bundan sonraki programlar için daha farklı yollar izleyeceğiz. İki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler. Bu konuya da bir açıklık getirecekler.

DENİZ BAYKAL'IN ALMANYA PROGRAMLARINI İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLAMASI

Sayın Baykal ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir. Veya Türkiyeye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak karar da almış olabilir. Eğer böyleyse Sayın Baykal'a teşekkür ederiz.