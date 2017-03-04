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Başbakan ile arasında güldüren diyalog

, Nevşehir mitingi sonrasında bir ayakkabıcı da ayakkabısını boyattı. Başbakan Yıldırım’la arasındaki sohbet çevredekileri güldürdü.

Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog
, Nevşehir mitinginin ardından Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından 'Ayakkabınızı boyayım' diyen nın isteğini kırmayan Başbakan Binali Yıldırım,ayakkabısını boyatmak üzere boyacının yanına geldi. Bu sırada boya sandığının üzerine ayakkabısını koyan Başbakan Binali Yıldırım'a ayakkabı boyacısı, "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım" dedi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, "Ayakkabıya çek fırçayı. Bak görüyor musun? Vatandaş fırçada çekiyor. Her şeyi yapar" demesi çevredekileri güldürdü.
Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi 23:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Ayakkabi boyacisini firca magrifetini Yeteneklerini Kreatif hünerlerini , veya MAKE UP ShowMaster Trump Don Fetonun sivasi dökülmüs boyasi silinmis Asik suratina morarmis gözlerine MAKYAJ ci olarak yahut Hissedaroglunun Itibarini Cilalayip Fircalayip parlatmak icin kullanalim Ayakkabici işiz kaldimi bana müracat edebilir. Fircayla Döner kesme işini dünyada ilk biz yapmis oluruz. f

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cevapla 05.03.2017 02:15
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