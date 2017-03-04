Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitinginin ardından Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından 'Ayakkabınızı boyayım' diyen ayakkabı boyacısının isteğini kırmayan Başbakan Binali Yıldırım,ayakkabısını boyatmak üzere boyacının yanına geldi. Bu sırada boya sandığının üzerine ayakkabısını koyan Başbakan Binali Yıldırım'a ayakkabı boyacısı, "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım" dedi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, "Ayakkabıya çek fırçayı. Bak görüyor musun? Vatandaş fırçada çekiyor. Her şeyi yapar" demesi çevredekileri güldürdü.
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Ayakkabi boyacisini firca magrifetini Yeteneklerini Kreatif hünerlerini , veya MAKE UP ShowMaster Trump Don Fetonun sivasi dökülmüs boyasi silinmis Asik suratina morarmis gözlerine MAKYAJ ci olarak yahut Hissedaroglunun Itibarini Cilalayip Fircalayip parlatmak icin kullanalim Ayakkabici işiz kaldimi bana müracat edebilir. Fircayla Döner kesme işini dünyada ilk biz yapmis oluruz. f
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