Başbakan: Evet çıkacak, siz de yanacaksınız

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Cacabey Meydanı'ndaki mitinginde konuştu



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Milletin gösterdiği yolda, azim ve kararlılıkla 15 yıldır bu ülkeye hizmet ediyoruz. 81 vilayetimizin hepsini baba ocağımız gibi görüp, yatırım, proje ve hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Milletimizle omuz omuza çıktığımız bu demokrasi yolculuğunda bazı tatsız olaylar da oluyor. Bakın Almanya'da 2 Bakanımızın gurbetçilerimizle yapacağı toplantıları iptal ettiler. Bu demokrasiye karşı, özgürlüklere karşı çok talihsiz bir karardır. Demokrasi önüne set çekilemez.



EVET ÇIKACAK SİZ DE YANACAKSINIZ

15 Temmuz'u yaşamış bir ülkeyiz, o dönemde de bazı ülkeler nasıl sus pus oldular hepimiz şahit oldu. Bu aziz millet yolundan asla dönmedi, dönmez. FETÖ karşısında topyekun bir millet vardı. İkinci Kurtuluş Savaşı'nı milletle kazandık. Pensilvanya da 'Hayır' çıkması için elinden gelen her şeyi yapıyor. PKK da Kandil de 'Hayır' çıkması için uğraşıyor. PKK'nın elebaşları diyor ki "'Evet' çıkarsa biz yandık biz biteriz". Evet çıkacak siz de yanacaksınız.



BU DEĞİŞİKLİĞİ GENÇLER İÇİN YAPIYORUZ

AK Parti gelince vesayetçiler, kumpasçılar, geziciler ne yaptılar, Türkiye'yi karıştırmak istediler. Karşılarında dimdik durduk mu? Kumpasların karşısında yine AK Parti vardı, yine Recep Tayyip Erdoğan vardı.Çift başlı yönetimlerin millete ödettiği bedeli, AK Parti millete ödetmedi. Eski kötü günlere dönmemek için anayasa değişikliği kararını aldık. Gençler, bu değişikliği sizin için yapıyoruz.



ANA MUHALEFET RAKİP GELECEĞİNİ BİLİYOR

CHP ne diyor? "Biz varken, gençlerin siyasette ne işi var, biz bir emekli olalım, o zaman bakarız." Olur mu? Gençler, 15 Temmuz'da bu meydanda siz vardınız. Onun için, siyaset sizin hakkınız. Ama ana muhalefet partisi buna karşı çıkıyor. Kendisine rakip geleceğini biliyor, onun için karşı çıkıyor. 18-25 yaş arasında 7 buçuk milyon gencimiz var, ben buradan gençlerimize sesleniyorum, sizin yönetimde söz hakkı olmanıza rıza göstermeyenlere, siz de 16 Nisan'da cevabınızı hazırlayın.

ARTIK GÜVENOYU SİZDE

Zayıf hükümetler, koalisyonlar nedeniyle iktidarlar kısa süreli oldu, hizmet üretemedi. ABD'de 5 yılda bir hükümet değişiyor, bizde ise 23 günlük hükümetler oldu. Artık hükümeti sandıkta millet kuracak. Artık güvenoyunu sandıkta siz veriyorsunuz.