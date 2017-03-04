Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da iptal edilen toplantı için 'Bunu belediyenin aldığı bir karar olarak görmüyorum' dedi.

İşte Bozdağ'ın açıklamasından satır başları:

Perşembe günü saat 18:00'de Adalet Bakanı ile görüşmemiz olacaktı. Ne olduysa bir müdahale oluyor. Bu müdahaleyi kim yaptı bilmiyoruz Bir müdahale olduğu çok açıktır ve belediye bu toplantıyı iptal etmiştir. Bizim kanaatimiz belediyenin üzerinde bir irade vardır. Bunu belediyenin aldığı bir karar olarak görmüyorum.

Merkel bizim müdahilimiz yok diyor ama kararı eleştirmiyor. Belediye yanlış yapmıştır diye bir açıklamaları yok.

Ben buradan soruyorum bu insan haklarına uygun mudur değil midir? Merkel, yanlış bulduğunu ifade etmemiştir. Bize yapılan faşist bir uygulamadır. Geçmişteki hastalıkları depreşmiştir.

ADALET BAKANI BOZDAĞ ALMAN MEVKİDAŞININ TALEBİNİ REDDETTİ

Ankara-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya Adalet Bakanının acil görüşme talebini kabul ettiği ancak Gagganeu Belediyesinin iptal kararı üzerine bu randevuyu iptal ettiği ortaya çıktı.



Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2 Mart Perşembe günü Strazburg'da bulunan Bakan Bozdağ'a, Almanya Adalet Bakanı Maas'tan görüşme talebi geldi.



GEREKÇE: "YETERLİ OTOPARK YOK"

Alman Bakan Maas'ın perşembe günü, saat 13.00'te Bakan Bozdağ'dan 'Bulunduğunuz yere ben geleyim, acil görüşelim önemli' diyerek, randevu istediği öğrenildi. Bozdağ'ın randevu talebini kabul etmesi üzerine iki bakanın Almanya'nın Karlsruhe kentinde bir otelde, saat 18.00'de görüşmek üzere randevulaştıkları belirtildi.



Bu görüşmenin kararlaştırılmasının hemen ardından Bakan Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde yapacağı referandum konuşmasının, birinci salonda 'Yeterli otopark yok' gerekçesiyle iptalinin ardından ikinci bir salon daha bulunduğu; ancak emniyetin de bu salona 'güvenlik' gerekçesiyle izin vermediği ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Bozdağ, tepki olarak Almanya Adalet Bakanı Maas'a verdiği randevuyu iptal etti. Bu karar, Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya Adalet Bakanlığı'na bildirildi.