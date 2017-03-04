Akdeniz'de korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Girit Adası açıklarında saat 02.16'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin yanı sıra aynı bölgede; birincisi saat 01.56'da 2.5 diğeri ise 02.25'te 1.9 büyüklüğünde olmak üzere iki de artçı sarsıntı yaşantı.