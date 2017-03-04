İŞTE 28 ŞUBAT'IN UTANÇ BELGESİ
Müslümanların büyük bir zulme uğradığı dönemde öğrenciler sırf başörtülü oldukları için okullara alınmadı. O döneme ait ortaya çıkan bir belgede antidemokratik uygulamalar bir kez daha gözler önüne serildi. Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi müdürüne gönderdiği yazı da bu yasakçı döneme ait binlerce skandaldan sadece bir tanesi. Yıllar sonra gün yüzüne çıkan resmi yazışmada öğrenci ve öğretmenleri yeni kılık kıyafet düzenlemesine riayet etmeye zorlanıyor. Yasakçı zihniyetin baskılarına direnenler ise açık bir şekilde fişleniyor.
"BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ GEREĞİNİ YAPIN"
İmam Hatip Lisesine gönderilen yazıda başörtüsü irticai bir faaliyet olarak gösteriliyor. Yazıda, bayan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun derslere türbanlı olarak girdiği, kız öğrencilerin türban taktığı, bayan öğretmenlerin çoğunun topuklarına kadar palto ve pardesü giydiği, müdür yardımcısının öğrencilere dini yayınlar tavsiye etmesinden rahatsızlık duyulduğu dile getiriliyor ve bu konuda gereğinin yapılması talebinde bulunuluyor. Resmi yazışmadan da anlaşılacağı gibi 28 Şubat zihniyeti toplumun dini değerlerine savaş açmış ve zorbaca yöntemlerle milleti manevi değerlerinden uzaklaştırarak batılılaştırmaya çalışmış.
ARTIK HER KESİMDEN İNSAN ÖZGÜRCE YAŞAYABİLİYOR
3 Kasım 2002'de iktidara gelen Erdoğan ve yol arkadaşlarını 28 Şubat zihniyetini sahneye koyduğu oyunu bozdu. 15 yıldır halka hizmeti kendisine düstur edinen AK Parti hükümeti yapılamaz denen birçok ilkin mimarı oldu ve cumhuriyet tarihine geçti. İnadına demokrasi inadına özgürlük diyen millet, AK Parti'yi 15 yıldır iktidara taşıyarak vesayet odaklarına en büyük tokadı indirdi. Yasakçı zihniyete son veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dava arkadaşları göreve geldikleri ilk günden beri "Artık Türkiye eski Türkiye değil" mesajını toplumu tüm kesimine vermeyi de ihmal etmiyor. Başörtüsü yasağı gibi yıllarca milyonlarca öğrenci ve memurun kabusu olan düzenlemeyi tarihin karanlık sularına gömen AK Parti hükümeti; CHP ve yasakçı zihniyete inat Türkiye'de demokrasinin en büyük teminatı olmuştur.
AK Parti ile birlikte 3 Kasım 2002'de Türkiye'de karanlık bir çağ kapanmış özgürlükçü ve demokratik bir ülkenin temelleri atılmıştır. İnsanların kıllık kıyafetlerine karışan bir iktidar değil, vatandaşlarına daha iyi koşullarda bir yaşam sunmak için 7-24 çalışan bir hükümet göreve gelmiştir. Herkese adil davranan, hak ve özgürlüklere son derece saygılı bir iktidar olan 15 yıllık AK Parti hükümeti 28 Şubat zihniyetine ait tüm yasakçı uygulamaları ortadan kaldırmış ve Türkiye'nin her alanda şaha kalkmasını sağlamıştır. Siyasete atıldığı ilk günden beri "Milletin Adamı" olmasıyla nam salan Recep Tayyip Erdoğan ve kurucusu olduğu AK Parti 16 Nisan'daki anayasa referandumundan "evet" sonucu çıkması halinde 28 Şubat'taki antidemokratik uygulamalara da sonsuza kadar set çekmiş olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye istikrara kavuşacak daha demokratik bir yapıya sahip olacak.
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ya hu bu kadınlardan nedir derdiniz. o devre okul müdürürümüz söylemişti askeriyeden okula gelmişler okulda başörtülü öğretmen var mı diye müdür de sorun yok demiş.çok ayıp işler çok.
HANİ ERGENEKON KUMPASTI 28 ŞUBATI YAPANLAR KELEBEKLERMİYDİ?
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