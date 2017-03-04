15 Temmuz’da kenetlendik

Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (UYGAD) yönetimi, "Anayasa Değişikliği ve Başkanlık Sistemi" konulu bir panel gerçekleştirdi. Panele AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Takvim Gazetesi Haber Müdürü MevlütYüksel, AK Parti Mardin eski Milletvekili Av. Cüneyt Yüksel katıldı. Panelde konuşan gazetemizin haber müdürü MevlütYüksel, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin ülkemizde büyük bir bütünlük sağladığını belirterek, "15 Temmuz bizde milli birlikve beraberliğin artmasına katkı sağladı.Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı,Çerkez'i yani her kesimden insanlarsokağa vatan için çıktılar, bayrak içinçıktılar, millet için çıktılar" dedi.
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