Yol Durumu
  1. Şiddetin yüzü
  2. Gerçeği DNA aydınlattı!

15 Temmuz’da kenetlendik

15 Temmuz’da kenetlendik
Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (UYGAD) yönetimi, "Anayasa Değişikliği ve Başkanlık Sistemi" konulu bir panel gerçekleştirdi. Panele AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, AK Parti Mardin eski Milletvekili Av. Cüneyt Yüksel katıldı. Panelde konuşan gazetemizin haber müdürü Mevlüt Yüksel, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin ülkemizde büyük bir bütünlük sağladığını belirterek, "15 Temmuz bizde milli birlik ve beraberliğin artmasına katkı sağladı. Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i yani her kesimden insanlar sokağa vatan için çıktılar, bayrak için çıktılar, millet için çıktılar" dedi.

plaketini MARİŞ Başkanı Abdulkadir Akkuş'tan aldı.
Etiketler: , ,
  • 04 Mart 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar