Bakan Zeybekci, Almanya'da 5 Mart'ta düzenlenecek programına Alman yetkililerce salon verilmemesi üzerine, "Bizim oradaki etkinliklerimizi, toplantılarımızı iptal ediyorlarmış. Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim. Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya'da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz kimse merak etmesin." dedi.
Zeybekci: Pazar yine Almanya'ya gideceğim
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Almanya'da düzenleyeceği program için salon verilmemesine ilişkin, "Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim. Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya’da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz kimse merak etmesin." dedi.
Bakan Zeybekci, Almanya'da 5 Mart'ta düzenlenecek programına Alman yetkililerce salon verilmemesi üzerine, "Bizim oradaki etkinliklerimizi, toplantılarımızı iptal ediyorlarmış. Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim. Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya'da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz kimse merak etmesin." dedi.
Etiketler: Nihat Zeybekci , Almanya
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Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz -->Böyle dedikten sonra hic bir engel, hic bir Güc önünuzde duramaz HAMD olsun Yüce RABBIMIN Dünya Ahiret SELAMI Esenlik ve Selameti Bereket ve Rahmeti YOLUMUZA Rehber OLSUN Gazanin mübarek olsun Amin inşallah Yanliş okumadiniz Yolunuz yolumuzdur
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