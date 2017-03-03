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Zeybekci: Pazar yine 'ya gideceğim

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 'da düzenleyeceği program için salon verilmemesine ilişkin, "Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim. Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya’da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz kimse merak etmesin." dedi.

Zeybekci: Pazar yine Almanyaya gideceğim
Ekonomi Bakanı , Denizli'nin Tavas ilçesinde DSİ Tesislerinde toplu temel atma merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katıldı.

Bakan Zeybekci, 'da 5 Mart'ta düzenlenecek programına Alman yetkililerce salon verilmemesi üzerine, "Bizim oradaki etkinliklerimizi, toplantılarımızı iptal ediyorlarmış. Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim. Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya'da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz kimse merak etmesin." dedi.
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  • 03 Mart 2017, Cuma 13:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz -->Böyle dedikten sonra hic bir engel, hic bir Güc önünuzde duramaz HAMD olsun Yüce RABBIMIN Dünya Ahiret SELAMI Esenlik ve Selameti Bereket ve Rahmeti YOLUMUZA Rehber OLSUN Gazanin mübarek olsun Amin inşallah Yanliş okumadiniz Yolunuz yolumuzdur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 03.03.2017 13:38
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