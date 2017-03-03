Yeni Gökhan

Manisa'da yaşayan Gökhan Taniş(25), 176 kiloya ulaştı. Aldığı kilolarnedeniyle yürümekte ve nefes almaktazorlandı. Sağlığı bozulan Taniş, zayıflamakararı aldı. Mide küçültme ameliyatı olanTaniş, 17 ayda 85 kilo vererek 91 kiloyainmeyi başardı. Kilo verdikten sonra özgüveninin yerine geldiğini söyleyen Taniş,artık hayata daha güzel baktığını vurguladı.Taniş, ayrıca kola ve abur cuburu hayatındançıkartarak zayıfladığını anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.