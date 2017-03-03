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Yeni Gökhan

Yeni Gökhan
Manisa'da yaşayan Gökhan Taniş (25), 176 kiloya ulaştı. Aldığı kilolar nedeniyle yürümekte ve nefes almakta zorlandı. Sağlığı bozulan Taniş, zayıflama kararı aldı. Mide küçültme ameliyatı olan Taniş, 17 ayda 85 kilo vererek 91 kiloya inmeyi başardı. Kilo verdikten sonra öz güveninin yerine geldiğini söyleyen Taniş, artık hayata daha güzel baktığını vurguladı. Taniş, ayrıca kola ve abur cuburu hayatından çıkartarak zayıfladığını anlattı.
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